Aesculap gibt Haar- und Schermaschinen-Zweig ab

Der Geschäftsbereich „Scher- und Haarschneidemaschinen für Klein- und Großtiere“ der Aesculap Suhl GmbH wird von der Aesculap Schermaschinen GmbH, einem Tochterunternehmen der Albert Kerbl GmbH, übernommen. Die Aesculap AG, Eigentümer der Aesculap Suhl GmbH, und die Aesculap Schermaschinen GmbH haben sich auf eine Übernahme zum 1. Januar 2021 verständigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Unternehmen.

Durch den Verkauf werde für diesen Geschäftsbereich, der außerhalb der auf Medizintechnik ausgerichteten Geschäfte bei Aesculap stehe, eine langfristige Zukunftsperspektive geschaffen, heißt es aus der Aesculap-Zentrale.

Die Albert Kerbl GmbH (Stammsitz in Buchbach, Landkreis Mühldorf/Inn, Bayern) ist seit einigen Jahren enger Partner der Aesculap Suhl GmbH und hat bereits seit April 2017 den gesamten Vertrieb für den Geschäftsbereich übernommen. Die Albert Kerbl GmbH ist ein familiengeführter Hersteller und Großhändler von Produkten für die Tierzucht und -haltung. „Die Grundlage für den Übergang bildet eine eng zusammengewachsene Struktur und eine vertrauensvolle Partnerschaft auf Augenhöhe. Durch die Innovationskraft und das stetige Wachstum der Kerbl-Gruppe sind wir von einer nachhaltigen und erfolgreichen Entwicklung des Schermaschinengeschäfts überzeugt“, sagt Joachim Schulz, Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG. Der Verkauf des Geschäftsbereiches sei der logische nächste Schritt, um das Schermaschinengeschäft zu stärken und weiterzuentwickeln, so Schulz.

Für die Übernahme des Geschäftsbereiches „Scher- und Haarschneidemaschinen für Klein- und Großtiere“ wurde die Aesculap Schermaschinen GmbH gegründet, die künftig als Tochterunternehmen der Albert Kerbl GmbH firmiert. Es ist geplant die Arbeitsverhältnisse derMitarbeiter dieses Geschäftsbereiches unverändert auf die neue Gesellschaft übergehen zu lassen. Somit blieben auch sämtliche betriebliche und arbeitsvertragliche Rechte vollumfänglich erhalten und sind daher über den 1. Januar 2021 hinaus gültig.

„Wir haben in den letzten Jahren eine enge Partnerschaft aufgebaut und das Schermaschinen-Geschäft sehr positiv entwickelt. Nun wollen wir unsere Stärken zusammenführen und den Geschäftsbereich sowie den Standort Suhl weiterentwickeln. Die Aesculap Schermaschinen GmbH wird auch weiterhin den Geschäftsbereich „Scher- und Haarschneidemaschinen für Klein- und Großtiere“ von Suhl aus gestalten“, sagt Albert Kerbl, Geschäftsführer der Albert Kerbl GmbH.

Die rund 90 in Suhl tätigen Mitarbeiter sind nicht komplett für den benannten Geschäftsbereich tätig. Rund ein Drittel der Belegschaft arbeitet für die Instrumentenfertigung der Aesculap AG. Diese Arbeitsverhältnisse werden nicht auf die neue Gesellschaft der Albert Kerbl GmbH übergehen. Für diesen Personenkreis haben die Geschäftsleitung der Aesculap AG und der Betriebsrat der Aesculap Suhl GmbH gemeinsam ein sozialverträgliches Konzept erarbeitet und unterzeichnet, so die Mitteilung. Das Konzept beinhalte einen vollumfänglichen Interessenausgleich und einen Sozialplan für die genannten Mitarbeiter der Instrumentenfertigung. Die derzeitige Planung sieht eine Beendigung der Instrumentenfertigung am Standort Suhl spätestens Ende 2022 vor.

Die Belegschaft in Suhl wurde bereits informiert. „Die bevorstehenden Veränderungen gehen für die Belegschaft mit Unsicherheiten und Ängsten einher. Deshalb haben wir offen und gemeinsam Zukunftspläne ausgearbeitet. Wir haben uns stets darauf fokussiert, die Nachteile für die Belegschaft so klein wie möglich zu halten. Unser Ziel bei den Vereinbarungen war und bleibt es, allen eine Zukunftsperspektive zu geben,“, sagt Schulz. Aesculap hatte die Aesculap Suhl GmbH im Jahre 1991 übernommen.