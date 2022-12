Aesculap feiert über 70 Jubilare für ihre langjährige Treue

25, 40 und 50 Jahre im Unternehmen Aesculap, und damit viele Gründe zum Innehalten und Feiern. Für die insgesamt 2.830 Jahre Treue ehrte das Unternehmen kürzlich eine große Gruppe aus Jubilaren im festlich geschmückten Betriebsrestaurant. Am Abend der traditionellen Jubilarfeier feierten sechs Jubilare sogar ihr persönliches halbes Jahrhundert Aesculap. Gemeinsam mit ihren Partnern und weiteren Gästen sowie der Geschäftsleitung, Vorgesetzten und Ehrengästen aus Politik und Verbänden erlebten sie einen besonderen Abend. Die werkseigene Kapelle begleitete durch das Programm.

Andreas Hahn, Vorstand Finanzen und Controlling und QM, drückte in seiner Festansprache seine Anerkennung für die verdienstvolle Arbeit der Geehrten aus. „Die langjährige Verbundenheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit unserem Unternehmen ist eine der großen Stärken und Erfolgsfaktoren von Aesculap“, sagte Hahn. Er blickte zurück auf Unternehmens- und Weltgeschichte vor 50, 40 und 25 Jahren und bekräftigte, „dass wir Krisen überwinden und positive Entwicklungen anstoßen können. Dazu braucht es Optimismus, Tatkraft und die Bereitschaft zur Veränderung“. Kontinuierliche Erneuerung ist für ihn dabei einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren. „Sie, liebe Jubilarinnen und Jubilare, haben diese Veränderungen und Neuerungen der vergangenen Jahrzehnte durch ihre Arbeit erfolgreich mitgestaltet. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich“, sagte Hahn.

Uwe Keller, Erster Bürgermeister der Stadt Tuttlingen, freute sich über seine erste Teilnahme an der Feier in seiner neuen Funktion und bezeichnete dies als Ehre. „Mit Ihrer Arbeit sorgen Sie Tag für Tag dafür, dass in Tuttlingen Produkte hergestellt werden, die weltweit Leben retten. Wenn das nicht gelebte Nächstenliebe ist, was dann? Sie haben große Teile Ihres Lebens im Dienste und zum Wohle der Firma, aber auch zum Wohle der Stadt Tuttlingen verbracht“, rief Keller allen geehrten Jubilarinnen und Jubilare zu.

Lars Elmenthaler, Betriebsratsvorsitzender der Aesculap AG, stellte die gesamtgesellschaftliche Bedeutung heraus. „Diese vielen Jahre in einem Betrieb, das bedeutet im Ergebnis privat und familiär: wirtschaftliche Stabilität. Dabei geht es nicht um Selbstverwirklichung. Es geht darum, dass es auch unserem Nachbarn gut geht. Denn dann vertraut man sich und kann gemeinsam etwas bauen. Aesculap ist genau ein Zeichen dafür.“

Ekkehard Rist, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der Aesculap AG und am Abend für 50 Jahre Treue geehrt, sprach daraufhin im Namen aller Jubilare Dank aus. Dabei zentral: „Eine gute Gemeinschaft ist die Grundlage für ein erfolgreiches Miteinander“, sagte Rist.