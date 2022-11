Ärzte aus der Ukraine wollen in Tuttlingen arbeiten

Die Initiative DonauDoc – Tuttlingen für Mediziner besteht seit Frühjahr 2013 und wurde von fünf jungen Ärzten aus dem Landkreis Tuttlingen initiiert. Die Initiative wird stark unterstützt durch die Stadt Tuttlingen, so ist die Geschäftsstelle im Rathaus angesiedelt. Auch von Seiten des Landkreises gibt es Unterstützung für die DonauDocs. Die Geschäftsstelle DonauDoc informiert über Themen wie Ärztliche Weiterbildung/Niederlassung in der Stadt und im Landkreis. Sie bietet Serviceinhalte für Medizinstudierende aus dem Landkreis an und fördert den Kontakt zwischen Praxisinhabern und in Kollegen, die noch in Aus- oder Weiterbildung sind. (sz)

Der Landkreis Tuttlingen gehört bei den Allgemeinärzten zu den am schlechtesten versorgten Bezirken in ganz Baden-Württemberg. 23,5 Stellen für Hausärzte fehlen und ein Großteil derer, die praktizieren, sind über 50 Jahre alt und werden in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Wie soll das werden? Ein Teil dieser klaffenden Lücke könnte mit Ärzten aus der Ukraine aufgefangen werden, die in den Kreis Tuttlingen geflüchtet sind. Doch es gibt einige Hürden zu überwinden.

Servicestelle hilft bei Arztsuche

Was tun, wenn man einen Arzt braucht und überall abgewiesen wird? Da hat der Gesetzgeber vorgesorgt: Wer nach Tuttlingen zieht und einen Haus- oder Facharzt braucht, aber nirgends unterkommt, kann die Telefonnummer 11 61 17 wählen.

Bei konkretem Behandlungsbedarf vermittelt die Servicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Termine bei einem Haus- oder Facharzt, ebenso für einen Psychotherapeuten. Nur: Das ist keine Dauerlösung und sollte dringenden Fällen vorbehalten sein. Deshalb kümmert sich die Initiative DonauDoc in Tuttlingen schon seit 2013 darum, dass Ärztinnen und Ärzte auf den Landkreis aufmerksam werden.

Praxis aufmachen und loslegen – das geht nicht

41 Niederlassungen sind auf diese Weise bislang zustande gekommen, 23 davon in Tuttlingen. Bei den letzten DonauDoc-Tagen, an denen sich Mediziner über den Standort informieren konnten, waren auch sechs Ärzte aus der Ukraine dabei, die geflüchtet sind. Doch einfach eine Praxis aufmachen und Patienten behandeln – das geht nicht. Ihre ärztliche Ausbildung muss von der Landesbehörde anerkannt werden. Dazu braucht es eine wichtige Qualifikation: die deutsche Sprache.

Das B2-Niveau ist vorgeschrieben. Für die Kinderärztin Anastasiia Lazarenko aus der Ukraine, die seit März in Seitingen-Oberflacht wohnt, bedeutet das: Morgens ist Sprachkurs, mittags arbeitet sie als Praktikantin in der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin im MVZ Spaichingen. Zuvor hatte sie im Klinikum Tuttlingen in der Notaufnahme ein Praktikum gemacht.

Kardiologin aus der Ukraine hospitiert bei Allgemeinmediziner

Maria-Tiziana Ferrante, die in der Geschäftsstelle der DonauDoc arbeitet, findet: „Man braucht einen langen Atem, aber es lohnt sich.“ Sie hofft, dass der eine oder andere Mediziner aus der Ukraine tatsächlich im Kreis Tuttlingen arbeiten wird. Schon seit Jahren begleitet sie auch andere Ärzte aus dem Ausland.

Arno Specht, Pressesprecher der Stadt Tuttlingen, beschreibt die Unterstützung als eine Art „Rundum-Sorglos-Paket“: Hilfe bei Behördengängen, bei der Suche nach einer Unterkunft, ebenso geht es darum, Kontakte zu niedergelassenen Ärzten oder dem Klinikum zu knüpfen. „Durch diese Hilfe entscheidet sich manchmal auch, ob ein Geflüchteter hier einen Hilfsjob macht oder als Arzt praktiziert“, ist er überzeugt.

Für eine Kardiologin aus der Ukraine, die derzeit im Sprachkurs ist, hat Ferrante eine Hospitation in einer Allgemeinpraxis organisiert, in der Hoffnung, dass die junge Frau diesen beruflichen Weg einschlagen könnte. Denn für eine Kardiologin oder einen Kardiologen gibt es in der Region momentan keine freien Arztsitze mehr, zumindest auf dem Papier herrscht Vollversorgung. Anders ist das bei den Hausärzten. Dort beträgt der Versorgungsgrad nur knapp 82 Prozent.

Geld für Praxisausstattung in Aussicht

Drei neue Ärzte konnten in diesem Jahr über das Ärzte-Donau-Netzwerk gewonnen werden, vier waren es 2021. Allgemeinärzte, die in Tuttlingen für mindestens fünf Jahre praktizieren, können sich bei den DonauDoc für einen Zuschuss bewerben, für Praxisräumlichkeiten oder Innenausstattung. Dafür gibt es maximal 14.000 Euro für drei Jahre. Maria-Tiziana Ferrante hat aber festgestellt, dass es ebenso wichtig ist, den Interessierten Wertschätzung und eine Willkommenskultur zu vermitteln.

Dazu gehört, die Mediziner auch in anderen Bereichen zu unterstützen. So bei der Suche nach einem Haus oder einer Wohnung, nach einer Arbeitsstelle für den Partner oder die Partnerin, bei einem Kita- oder anderen Betreuungsplatz für den Nachwuchs. Wichtig sei vielen auch, dass es ein Netzwerk aus niedergelassenen Ärzten und dem Klinikum gibt. Gibt es, für Zusammenarbeit und den Austausch, sagt Ferrante.

Weiterbildung holt Ärzte in den Landkreis

Seit Oktober 2021 gibt es einen Weiterbildungsverbund, dem neben dem Klinikum Tuttlingen auch 20 niedergelassene Ärzte sowie die Ärztekammer Südbaden angehören. „Ein ganz wichtiger Meilenstein“, findet die Verwaltungsfrau. Nach dem praktischen Jahr und der Approbation steht die Weiterbildung zunächst im Klinikum an, dann – je nach Fachrichtung – in den niedergelassenen Praxen. Dadurch entstehe ein Kontakt in den Landkreis.

Zudem haben sich vier niedergelassene Ärzte im Kreis – Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Klein, Härdtle, Dober und Blaschka in Tuttlingen, Dr. Renner in Neuhausen ob Eck sowie Dr. Gruler und Dr. Gollnau aus Trossingen – als Lehrpraxen zur Verfügung gestellt, denn der Landkreis ist ganz neu in ein Modellprojekt Blockpraktikum aufgenommen worden. Ferrante hofft noch auf weitere Beteiligung, denn: „Es ist eine tolle Chance für Tuttlingen, diese angehenden Ärzte hierher zu holen.“

Möhringen bekommt weitere Arztpraxis

Noch eine gute Nachricht aus Möhringen: Dr. Fuad Orujov und Yusif Rustamov, die im vergangenen Jahr die Praxis von Viola Biller-Metzger und Bernd-Joachim in der Tuttlinger Bruderhofstraße übernommen haben, eröffnen im Februar eine Niederlassung in den Räumen der Volksbank. Die Praxis in der Stadt laufe gut, der Patientenstamm sei um rund 30 Prozent gewachsen.

Zum anderen haben Rustamov/Orujov mit ihrem Umzug nach Tuttlingen noch mehr Ärzte mitgebracht – ihre Frauen. Aufgrund einer Erlaubnis der kassenärztlichen Vereinigung dürfen sie ihre Weiterbildung in der Praxis der Männer absolvieren. Doch für vier Ärzte sei die Praxis in Tuttlingen zu klein. Zumal ein fünfter Mediziner nun auch dem Ruf der DonauDoc folgen soll.