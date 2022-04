Ärger um Städtlefest brodelt bei Möhringern

Breites Unverständnis herrscht in Möhringen, wenn es um die Reduzierung des Städtlefestes geht. Und dieses Unverständnis richtet sich an mehrere Adressaten. Im Ortschaftsrat machten jetzt mehrere Mitglieder ihrem Ärger Luft.

Marius Manger sprach das Thema an und drückte sich bewusst diplomatisch aus: Es herrsche in der Bevölkerung eine „gewisse Irritation“, ja „Verwunderung“, die sich mit seiner eigenen decke. Dass hier ein Event mit Bürgerbeteiligung hätte aufgegeben werden sollen, sei „nicht glücklich“ – anfangs hatte es geheißen, dass Möhringen aufs Städtlefest ganz verzichten sollte. Jetzt soll es mit kleinerem Etat und in kleinerem Rahmen stattfinden. Manger unterstrich auch, dass er sich da „vom Ortsvorsteher mehr Einsatz gewünscht hätte.“ Man könnte seine zurückhaltenden Worte auch übersetzen mit: Ich bin sauer.

Hannes Hein griff das Thema auf: Er sei enttäuscht, dass der Ortschaftsrat bei der Entscheidungsfindung übergangen worden und der Beschluss nur in Tuttlingen gefallen sei. Dort, so sein Vorwurf, sei es zu einer „Hoppla-hopp-Aktion“ gekommen, die „nicht so richtig durchdacht“ gewesen sei – der Vorschlag, angesichts des Ukraine-Kriegs aufs Feiern zu verzichten, war von OB Michael Beck gekommen und vom Gemeinderat mit knapper Mehrheit bestätigt worden. Das sei „formal schlecht gelaufen“, kritisierte Hein. Wenn ein Städtlefest „halbiert“ werde, sollte der Ortschaftsrat wenigstens eingebunden werden – „das darf so nicht passieren.“ Manger schilderte die Stimmung in der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, wo es eine große Mehrheit „pro“ Fest und „Unmut“ über die Tuttlinger Vorgehensweise gebe.

Ortsvorsteher Günther Dreher erläuterte, der Beschluss – erst Absage, dann „Halbierung“ – sei zwischen ihm, OB Beck und dem Städtlefest-Präsidenten abgestimmt worden und basiere auf der spontanen Absage des Stadtfestes in Tuttlingen. „Damit war klar, dass auch das Städtlefest Möhringen überdacht wird.“ Er erinnerte an die Aussage Becks, wenn die Lage es zulasse, könne man ja „etwas Kleineres machen“.

Andreas Speck schließlich will den Protest im Ortschaftsrat ausdrücklich auch als „Signal nach Tuttlingen“ sehen. Es gehe nicht an, „wenn wir nicht einmal mehr über das Städtlefest abstimmen können“ – was Ortsvorsteher Dreher lapidar mit dem Satz kommentierte: „Das kann ich so nachvollziehen.“