Ärger über verlorenen Bauplatz-Wettbewerb

Kaum ist entschieden, wer auf dem Bolzplatz-Gelände in der Tuttlinger Nordstadt bauen darf, regt sich Verärgerung und Unverständnis. Einer der Bewerber war das Elias-Schrenk-Haus mit einem integrativen Wohnkonzept für alte und junge Menschen sowie welchen mit Behinderungen. Nun fühlt sich die Heimleitung schlichtweg vor den Kopf gestoßen: Nicht nur, dass ihre Pläne nirgendwo Beachtung gefunden hätten – auch das Ergebnis der Ausschreibung habe sie nur aus dem Internet und der Zeitung erfahren. Die Stadtverwaltung stellt jedoch mit Nachdruck klar: Es sei ein sauberes, transparentes Verfahren gewesen, bei dem von vorneherein feststand, dass es nur einen Gewinner geben könne.

„Es ist nicht schön, wenn man aus dem Internet und der Zeitung erfährt, was gelaufen ist und dann auch in der öffentlichen Sitzungsvorlage nicht einmal erwähnt wird“, sagt Karen Winterhalter, Heimleiterin des ESH. Als sie und ihre Kollegen im Sommer hörten, dass das Grundstück an der Breslauer- und Egerstraße im Rahmen eines Wettbewerbs ausgeschrieben und verkauft werden solle, sei die Senioreneinrichtung gleich aktiv geworden. „Wir hatten im Vorfeld um ein Gespräch mit dem OB gebeten, um unsere nachbarschaftlichen Interessen darzulegen“. Denn Interesse habe es schon länger gegeben: Schon im Jahr 2018, als die Wohnbau einen Entwurf für das Gelände vorlegte, war das ESH mit einem Konzept für betreutes Wohnen mit dabei. „Für uns es ja die letzte Chance, als Nachbar noch ein Grundstück zu bekommen“, weist sie auf die unmittelbare Nähe zum Pflegeheim hin.

Unterschiedliche Auffassungen bei Treffen

Der OB war im Urlaub, zwei leitende Mitarbeiter der Stadtverwaltung kamen zum Gespräch. Beide Seiten fassten das Treffen offenbar etwas unterschiedlich auf. Die Heimleitung des Schrenk-Hauses interpretierte die Unterhaltung als positives Signal, ihre Bewerbung abzugeben. „Die beiden Mitarbeiter haben uns ausdrücklich ermutigt, unser Konzept weiterzuverfolgen“, sagt Winterhalter. Die Idee, Wohnraum für junge Familien sowie auch für Senioren und Menschen mit leichten Behinderungen anzubieten, sei gut angekommen. Baudezernent Florian Steinbrenner von der Stadt Tuttlingen wiederum sieht die Sache etwas anders: Man habe dem Schrenk-Haus im Gespräch zwar gesagt, dass es seine Bewerbung einreichen dürfe. „Doch wir haben auch darauf hingewiesen, dass das Konzept den Schwerpunkt auf Wohnen für junge Familien legt und das des Elias-Schrenk-Hauses nicht zu 100 Prozent passt.“

So hätte das Konzept des Elias-Schrenk-Hauses folgendes vorgesehen: Für junge Familien sollten drei Doppelhäuser und ein Dreier-Reihenhaus entstehen. Direkt angrenzend zur Breslauer Straße sah der Entwurf zum einen ein zweigeschossiges Haus mit je einer Wohngruppe für Senioren und einer für Menschen mit sogenanntem Assistenzbedarf vor. Unter letzterem sind leichtere Behinderungen zu verstehen – Menschen, die in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, aber dennoch gewisse Unterstützung brauchen. Ein weiteres dreigeschossiges Haus hätte Wohnungen für Familien und für betreutes Wohnen beinhaltet. Die Senioren sollten Zugang zu den Angeboten des fußläufigen Seniorenheimes bekommen – etwa das Mittagessen, die Tagespflege oder die Unterhaltungsangebote des Heims. „Angebote, die in Tuttlingen wirklich nachgefragt sind“, weiß Winterhalter. Mit dem Landratsamt stand sie bereits bezüglich Weiterbildungen im Bereich Menschen mit Behinderungen in Kontakt. Und auch ihre Banken hätten sie in ihren Plänen bestätigt, sagt sie – auch im Hinblick darauf, dass die Nachfrage nach Wohnformen im Alter in Zukunft zunehmen würde. So nahm das Heim rund 30 000 Euro in die Hand und ließ einen Architekten den Entwurf ausarbeiten.

Niemand habe vom Interesse des ESH gewusst

„Das lief nicht ganz optimal mit dem ESH“, sagt Baudezernent Steinbrenner. Das Problem war, dass vor der Ausschreibung niemand gewusst habe, dass auch das Seniorenheim Interesse an einer Bebauung habe. Schließlich hatte es eben erst einen mehr als 20 Millionen Euro teuren Neubau gestemmt. Das Schrenk-Haus hätte früher seine Baubereitschaft signalisieren müssen, meint die Stadtverwaltung. Die Heimleiterin wiederum findet: „Warum kommt im Vorfeld niemand auf uns, den direkten Nachbarn, zu?“

Somit standen die Kriterien der öffentlichen Ausschreibung bereits fest, als das Seniorenheim ins Rennen ging. Gewünscht war: Wohnraum für junge Familien, der in Form von verdichteten Einfamilien-, Doppel- und/oder Reihenhäuser erfolgen sollte. Architektonisch ansprechend und mit hohen energetischen und ökologischen Standards sollte es sein. Auch ein Mobilitätskonzept war gefordert – von den Bewerbern eingeplant werden sollten Pedelec-Stationen, E-Car-Sharing-Angebote oder Radstellanlagen. Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld extra zwei Entwürfe erarbeitet, die den Bewerbern als Anhaltspunkt dienen sollte, wie man sich einen konkreten Entwurf vorstelle.

ESH-Entwurf auf Platz 3

Ein Entscheidungsgremium, bestehend aus der Stadtverwaltung und je einem Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, überprüfte dann anhand vorgegebener Kriterien, wie gut welcher Entwurf die Vorgaben erfüllte. Das Ergebnis: Während die Gapp Holzbau GmbH in allen Kategorien am besten abschnitt, landete der ESH-Entwurf auf dem letzten der drei Plätze.

„Das war ein ganz, ganz objektives und transparentes Verfahren“, sagt Stadtrat Michael Seiberlich (CDU), der im Entscheidungsgremium saß. Festgelegte Kriterien auf der einen Seite, drei Bewerber-Entwürfe auf der anderen Seite und dazu die Frage: Wer erfüllt die Kriterien am besten? Besonders beim Entwurf des ESH habe man ausführlich diskutiert, da dieser eben nicht ganz zu den Vorgaben gepasst habe, so Seiberlich.

„Hochwertigen Entwurf erhalten“

„Wir haben ein gutes und umfangreiches Verfahren gewählt und haben nun auch genau das bekommen, was wir wollten“, betont auch Baudezernent Steinbrenner. Nämlich den hochwertigen Entwurf eines Holzbauunternehmens, der ein ansprechendes Quartier mit 15 Wohneinheiten bauen möchte. Dass das Elias-Schrenk-Haus als Verlierer des Wettbewerbs nun öffentlich Stimmung mache, fände er nicht gut. Auch die Kritik, dass niemand die Heimleitung über den Ausgang des Wettbewerb informiert habe, kann das Rathaus nicht ganz verstehen. „Erst wenn der Erstplazierte sicher zugesagt hat, informieren wir die unterlegenen Bewerber“, so Steinbrenner.

Karen Winterhalter wäre trotzdem gerne etwas anders behandelt worden. Dass in einem Wettbewerb ein anderer gewinnen kann, sei ihr klar. Dass ihr Konzept nicht zum Zuge kommt, sei schon deshalb schade, da es nicht zur Berreicherung des Seniorenheims, sondern zum Wohle der Bürger gewesen wäre.