Ärger im Ausländeramt: Plakat ruft Flüchtlinge zur Ausreise auf

Ein Plakat im Ausländeramt des Landkreises Tuttlingen hat für Aufregung und Ärger gesorgt. Damit sollten Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive eigentlich zur Rückkehr in ihre Heimat bewegt werden. Das Problem: Es ist auf Deutsch geschrieben. Und selbst die verwendeten Piktogramme und Emojis sind missverständlich und wirken respektlos.

Wir haben dieses einzelne Plakat aufgrund des Hinweises kritisch überprüft und werden es überarbeiten. Muriel Eikmeyer, Sprecherin des Landratsamts

„Verwaltungen sind im Sinne der Barrierefreiheit angehalten, komplizierte Sachverhalte mithilfe einfacher Sprache verständlich darzustellen“, erklärt Muriel Eikmeyer, Pressesprecherin des Landratsamts, warum man „gerne mit Piktogramme“ arbeite. Dies scheint in dem Fall eines Plakats, das eine Sozialarbeiterin eigenständig erstellt und in der Bahnhofstraße 121 aufgehängt hat, aber grundlegend schiefgelaufen zu sein. Nach der Anfrage unserer Zeitung wurde es aus dem Wartebereich entfernt. „Wir haben dieses einzelne Plakat aufgrund des Hinweises kritisch überprüft und werden es überarbeiten“, schreibt Eikmeyer.

Warum das Plakat, wenn lange Gespräche nötig sind?

Zum einen stimmt die Form der Ansprache nicht. Das Plakat ist in deutscher Sprache gehalten, wobei Eikmeyer selbst berichtet, „viele Asylbewerber sind der deutschen oder englischen Sprache nicht beziehungsweise nur eingeschränkt mächtig.“ Zum anderen scheinen die Piktogramme in dem Zusammenhang nicht zu taugen. Denn, so Eikmeyer, sollten „sich Asylbewerber für eine freiwillige Rückkehr entscheiden, geschieht dies meist nach intensiven Beratungsgesprächen mit der Rückkehrberatung des Landratsamtes – oft mit entsprechenden Dolmetschern.“

Die Darstellung auf dem Plakat vermittelt einen anderen Eindruck. Die Zeit bis zur Abschiebung läuft ab, man sollte sich für die Rückkehr in die Heimat entscheiden. Für die Entscheidung, Deutschland „freiwillig“ zu verlassen, bekommt man ein Flugticket sowie Geld. Und wenn man zurück im Heimatland ist, freuen sich alle, man erfährt die Liebe der Familie, bekommt Arbeit und alle sind glücklich.

Botschaft der Piktogramme verunsichert Flüchtlinge

Dies hat auch Stephanie Leibinger missfallen. Die Trossingerin war zuletzt mehrfach im Ausländeramt des Kreises. Sie unterstützt eine 32-jährige Ukrainerin, die mit ihrer Tochter (4) und der Oma (76) nach Deutschland geflohen ist, bei den Behördengängen. Die drei Osteuropäerinnen leben bei den Eltern von Stephanie Leibinger.

„Ich habe das Plakat erst gar nicht wahrgenommen“, sagt sie. Erst als die 32-Jährige sie darauf anspricht, ob sie denn auch wieder nach Hause soll, um dort zu arbeiten, schaut sie sich das Plakat an. „Die Botschaft der Piktogramme triggert die betroffenen Menschen. Ich wurde gefragt, ob sie auch wieder in die Ukraine müsse. Auch wenn sie keine Familie mehr habe und keine Arbeit, weil eine Bombe in die Firma gefallen ist.“

Wenn es schwer zu verstehen ist, dann muss ich es Schülern auch das zehnte Mal erklären. Stephanie Leibinger, die als Lehrerin arbeitet

Leibinger findet es unmöglich, Dinge so zu vereinfachen, wenn die Menschen, die das Ausländeramt als Anlaufstelle haben, kein Deutsch verstehen. Sie könne als Lehrerin auch nicht so agieren. „Wenn es schwer zu verstehen ist, dann muss ich es Schülern auch das zehnte Mal erklären.“

Ob sich Asylbewerber aufgrund des Plakats zu einer freiwilligen Rückkehr haben bewegen lassen, konnte die Kreisverwaltung nicht einschätzen. Das freiwillige Angebot zur Ausreise durch die Rückkehrberatung, die es schon 20 Jahre gibt, haben in diesem Jahr bereits 21 Personen in Anspruch genommen. Diese hatten als Flüchtlinge keine Bleibeperspektive. „Auf diese Personen zielt die Rückkehrberatung und Rückkehrbeihilfe ab“, stellt Eikmeyer klar.