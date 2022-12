Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Diözesanpilgerstelle Rottenburg-Stuttgart hat auch dieses Jahr wieder eine Adventswallfahrt zu einem der größten Marienwallfahrtsort Deutschlands, nach Altötting organisiert. Mehr als 60 Personen haben teilgenommen. Die Adventswallfahrt nach Altötting hat mittlerweile eine große Tradition und viele der Teilnehmer sind schon seit vielen Jahren mit dabei, um sich mit anderen Menschen aus allen Teilen der Diözese sich auszutauschen, sich zu freuen und gemeinsam zu beten.

In dem berühmten Wallfahrtsort Altötting selbst war Zeit für Gottesdienste, Besinnung, Beichtgespräche und sonstige Begegnungen in den Kirchen rund um den Kapellenplatz. Die Gottesdienste, die in der Bruder Konrad Kirche, der Kirche St. Magdalena und in der neu renovierten St. Anna Basilika stattfanden, sind geleitet von Generalvikar Prälat Dr. Clemens Stroppel, begleitet von Pfarrer Schmucker, Stuttgart und Diakon Lang, Esslingen, der sein 50-jähriges Weihejubiläum als Diakon feiern durfte.

Ein Höhepunkt war das vorweihnachtliche Konzert in der St. Anna Basilika und die nächtliche Prozession rund um die Gnadenkapelle oder eine Kreuzwegsandacht. Die Gnadenkapelle selbst ist der eigentliche Höhepunkt dieser Wallfahrt. Aber auch der Besuch der St. Konradkirche, wo der Hl. Bruder Konrad von Parzham gewirkt hat und begraben ist. Es bestand zudem die Möglichkeit zum Besuch eines Lobpreis- und Anbetungsgottesdienstes, der von „Night fire“, einer Jugendgruppe der Gemeinschaft Emmanuel aus der Diözese Passau und zur Gemeinschaft Emmanuel gehört, vorbereitet wurde.

Daneben blieb noch genügend Zeit für den Besuch des berühmten „Christkindlmarktes“ in Altötting, der zu den schönsten Weihnachtsmärkten in ganz Bayern zählt. Auch der Besuch der Neuen Schatzkammer und des Wallfahrtsmuseums, Haus Papst Benedikt XVI. in Marktl, des „Jerusalem Panorama Kreuzigung Christi“, das die Besucher zu einer Zeitreise der besonderen Art einlädt, der Anbetungskapelle neben der Stiftskirche war für die Teilnehmer etwas Besonderes.

Die nächste Adventswallfahrt findet am zweiten Adventswochenende 2023 statt und viele der Teilnehmer haben sich den Termin bereits jetzt schon fest vorgemerkt. Emil Buschle aus Stetten, der seit 25 Jahren an der Wallfahrt teilnimmt und Ansprechpartner für die Teilnehmer aus dem Dekanat ist, will in Zukunft verstärkt werben für dieses Projekt werden, auch bei jungen Leuten.