Adventstreff soll wieder stattfinden: Dieses Jahr noch größer und mit einer Neuerung

Größer, aufwendiger und mit mehr Programm. Der Adventstreff in Tuttlingen soll wieder stattfinden – und dabei von der Aufmachung an die Zeit vor der Corona-Pandemie erinnern.

Geplant sind mehrere Essens- und Getränkestände und eine Bühne auf dem Tuttlinger Marktplatz. „Während der Coronapandemie haben wir den Treff auf die Essens- und Getränkestände beschränkt. In diesem Jahr soll auch eine Bühne bespielt werden“, erzählt Michael Meihack, Ressortleiter Event und Gastro beim Tuttlinger Handelsverein ProTut.

ProTut macht sich an die Programmplanung

Wer einen Stand bewirten möchte, konnte sich dafür jüngst bei ProTut bewerben, die den Markt in Zusammenarbeit mit der Stadt Tuttlingen organisieren. „Ja, Rückmeldung war auf jeden Fall da“, sagt Meihack und ergänzt: „In den kommenden eineinhalb Wochen möchten wir alles sortieren und ein Programm auf die Beine stellen“.

Wir stellen eine den Vereinen eine Hütte zur Verfügung. Was sie dort verkaufen, bleibt erst einmal ihnen überlassen. Michael Meihack

Was nun noch fehlt, sei die Genehmigung der Stadt, die er am Mittwoch dort abgegeben hat. „Wir freuen uns in jedem Fall drauf“, ergänzt der Ressortleiter. Denn: Nachdem der Treff 2020 aufgrund der Pandemie und den steigenden Coronazahlen komplett ausgefallen ist, organisierten die Veranstalter den Markt 2021 nur in kleinerer Form.

Stand für Vereine geplant

Stattfinden soll der Treff dann in diesem Jahr vom 8. bis zum 23. Dezember. Beim Programm für die Bühne hat der Verein bisher vor allem Kindergärten angesprochen. „Da steht noch nichts fest. Wer aber die Bühne mit Programm bereichern möchte, der kann sich gerne bei uns melden – egal, ob es Aufführungen von Kindern sind, ein Musikensemble, eine Kapelle spielt oder Lieder gesungen werden“, zählt der Ressortleiter auf.

Auch ein Stand für Vereine ist geplant – ähnlich wie schon beim diesjährigen Honbergsommer. „Wir stellen eine den Vereinen eine Hütte zur Verfügung. Was sie dort verkaufen, bleibt erst einmal ihnen überlassen“, sagt Meihack. Auch dafür könne man sich aktuell noch bei ProTut anmelden.

Die Märkte in Tuttlingen und den Stadtteilen

Der Adventstreff ist nicht der einzige weihnachtliche Markt in Tuttlingen. Ein weiterer findet in diesem Jahr erstmals nach Corona am Place de Dragignan statt. Gemeint ist der Weihnachtsmarkt, der in der Vergangenheit immer auf dem Gelände des Rittergartens stattgefunden hat.

In Zusammenarbeit mit dem Citymanagement gestaltet der Rittergartenverein seinen Klassiker an zwei Tagen: Freitag 2. und Samstag, 3. Dezember. Über 25 Beschicker, fast ausschließlich private Kunsthandwerker, bieten an den beiden Tagen ihre Arbeit an. Geplant ist ein Rahmenprogramm mit viel Livemusik und einer Vernissage.

Ein bisschen früher geht es in Nendingen los. Der 16. Nendinger Weihnachtsmarkt findet traditionell am ersten Adventswochenende an der Donauschule statt. Heißt: Am Samstag, 26. November ab 16 Uhr und Sonntag, 27. November ab 14 Uhr. Vor Ort ist auch die Musikkapelle, die die Besucher mit musikalischen Einlagen auf die Adventszeit soll.

Dafür veranstaltet das Berufsförderungszentrum (BFZ) Möhringen in diesem Jahr einen kleinen Markt. Stattfinden soll dieser in den Werkstätten in der Brühlstraße. „Geplant sind zwei Nachmittage: Am 30. November und am 1. Dezember jeweils von 15 bis 19 Uhr“, erzählt Michael Jäger, Geschäftsführer des BFZ und ergänzt: „Wir freuen uns, dass er nach zwei Jahren online wieder richtig stattfinden kann“.