Adventskonzerte mit Bläsern und Schlagwerk in Tuttlingen und Nendingen

Die Auferstehungsgemeinde Tuttlingen lädt für Samstag, 17. Dezember, um 18 Uhr zum Adventskonzert in der Tuttlinger Auferstehungskirche ein. Zur Aufführung kommt Musik für Blechbläserensemble und Schlagwerk zur Advents- und Weihnachtszeit, wobei unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Alexandre Guilmant und John Williams, aber auch bekannte „Klassiker“ aus der traditionellen und neueren Advents- und Weihnachtsmusik dargeboten werden. Unter der Leitung von Matthias Schneider (Posaune, Euphonium) musizieren Johannes Elsäßer, Manuel Hellmann, Andreas Pfitscher (jeweils Trompete), Peter Roth (Euphonium), Benedikt Elsäßer (Posaune), Fabian Zepf (Tuba) und Rafael Diesch (Pauke) nach pandemiebedingter Pause erstmals seit Frühjahr 2020 wieder unter regulären Konzertbedingungen.

Eine weitere Gelegenheit, die neun Musiker live zu erleben, ergibt sich außerdem am Freitag in Nendingen: Am 16. Dezember um 20 Uhr wird das Konzertprogramm in gleicher Besetzung in der katholischen Kirche St. Petrus und Jakobus Maior aufgeführt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Um Spenden zur Kostendeckung wird gebeten.