Adventskonzert mit Salaputia Brass

Karten gibt es in drei Kategorien ab 23 Euro jeweils inklusive Gebühren (im Wahl-Abo günstiger) bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Tuttlinger Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg, auf der Homepage www.tuttlinger-hallen.de oder unter Telefonnummer 07461/910996.

„Höchsten Hörgenuss“ verspricht Alban Beikircher, künstlerischer Berater der Tuttlinger Hallen, für die Klassikreihe am Sonntag, 27. November. Ab 18 Uhr erklingt das Adventskonzert „Signals for Christmas“ mit dem Blechbläser-Quintett Salaputia Brass erklingt. Für beide Veranstaltungen läuft der vergünstigte Vorverkauf, es gibt aber auch Karten an der Abendkasse (am Mittwoch ab 19 Uhr, am Sonntag ab 17 Uhr).

Salaputia Brass ist ein 2007 gegründetes Ensemble, das für musikalischen Anspruch und unterhaltsames Hörvergnügen gleichermaßen steht. Im Weihnachtsprogramm „Signals for Christmas“ erklingen traditionelle Adventslieder in der Bearbeitung für ein Bläserquintett ebenso wie Stücke von Händel oder Bach und zeitgenössische Werke.

Laut Veranstalter sind das technische Können, die Musikalität und vor allem die Musizierfreudigkeit der fünf jungen Virtuosen beeindruckend. Früh erspielte sich das Ensemble Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben und begeisterte in zahlreichen Konzerten im In- und Ausland. Die Musiker von Salaputia Brass spielen in verschiedenen Spitzenorchestern, wie dem Gewandhausorchester Leipzig, Gürzenich-Orchester Köln, Konzerthausorchester Berlin oder der Deutschen Oper Berlin.

Das Programm beinhaltet unter anderem Werke von Jean-Philippe Rameau, Anthony DiLorenzo, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach.