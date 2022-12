Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Adventskonzert der Donauschule am 4. Dezember in der katholischen Kirche in Nendingen überzeugten die Schüler der Donauschule mit Gesang und Instrumentalspiel. Nach der Begrüßung durch Herrn Dekan Koschar sang der Schulchor der Donauschule unter Leitung von Karl Zepf Weihnachtslieder aus aller Welt.

Im Anschluss trugen Kinder aus der vierten Klasse unter Leitung von Helene Buggle und Karin Martin die Legende der heiligen Barbara vor. Das Trompetenensemble von Leopold Reisenauer, Musikschule Tuttlingen, intonierte mit Blechblasinstrumenten gekonnt mehrere bekannte Weihnachtsweisen. Anschließend spielten die Querflötenschülerinnen von Heinz Imrich, Magdalena Hager und Saphira Hoang gefühlvoll eine Bourrée von J.S. Bach. Eine festliche Pastorale erklang beim Streicherquartett Fijona Gashi, Beren Öteles, Monika Ascher und Friederike Weber. Das Violinenensemble von Monika Ascher begleitete auch die Schlusslieder, die von der voll besetzten Kirche mitgesungen wurden.

Das Programm wurde von Schülern und Schülerinnen der Donauschule unter Leitung ihres Musiklehrers Karl Zepf gestaltet und unterstreicht die gute Zusammenarbeit der Musikschule Tuttlingen mit der Donauschule.