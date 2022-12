Adventskaffee des Gemeindeteams in der Eßlinger Pfarrscheuer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“, begleitet von Jungministrant Anton Nowak am Keyboard, wurde der Adventskaffee eröffnet. Zur Freude des Gemeindeteams und der Ministranten konnte Gemeindeteamsprecher Siegfried Aberle in der vollbesetzten und adventlich geschmückten Pfarrscheuer zahlreiche Gäste herzlich begrüßen, ganz besonders Herrn Pfarrer Axel Maier und Herrn Pater Jegani von der Seelsorgeeinheit St. Sebastian Immendingen-Möhringen. Herr Pfarrer Maier verband mit seinem Grußwort ebenfalls einige inspirierende Gedanken zum Advent und zum bevorstehenden Weihnachtsfest.

Die politischen Vertreterinnen und Vertreter und die anwesenden Vereinsvorstände waren, wie alle Besucher, willkommene Gäste. In den vergangenen zwei Jahren konnte – bedingt durch die Corona-Pandemie – der Adventskaffee in der Pfarrscheuer nicht durchgeführt werden. Es war insofern eine Freude, wie sich drei Generationen in der Pfarrscheuer in diese Adventszeit einstimmen ließen. Das Gemeindeteam servierte Kaffee und Kuchen und in der Gemeinschaft wurden Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Die Ministranten Emila und Julia Laner sowie Lara Edler trugen mit ihren Flöten unter anderem das anspruchsvolle Stück „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf. Die Weihnachtsgeschichte „Die Apfelsine des Waisenknaben“ nach Charles Dickens wurde von Alina Bub sowie Julia Laner vorgetragen. Die Geschichte zeigt anschaulich auf, wie wertvoll Freund- beziehungsweise Kameradschaft für jeden Menschen ist.

Weitere Musikstücke und Erzählungen rundeten das adventliche Programm ab. Die Ministranten und weitere Mitwirkende kamen mit ihren Beiträgen sehr gut beim Publikum an und wurden mit viel Beifall belohnt. Mit dem Lied „O Du Fröhliche“ und guten Wünschen von Seiten der Akteuren selbst, endete das interessante und abwechslungsreiche Programm in der Eßlinger Pfarrscheuer.