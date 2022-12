Adventsfrühstück der LandFrauen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum diesjährigen Adventsfrühstück am 2. Dezember haben sich 38 Frauen in dem Cafe der Gärtnerei Dangel eingefunden. Diese haben die Zusammenkunft und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch sehr genossen. Nach reichhaltigem Frühstück und reghaften Gesprächen, folgte der Weihnachtliche Impuls mit der Geschichte „Gönn Dir dich selbst“ mit der Aufforderung, sich selbst in der Vorweihnachtszeit nicht zu vergessen. Zum Abschluss wurde das Weihnachtslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ angestimmt. Mit den besten Wünschen zur Adventszeit wurden die Teilnehmerinnen verabschiedet.