Adventsfeier des Schwäbischen Albvereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Adventssonntag lud die Ortsgruppe Tuttlingen zur traditionellen Adventsfeier in den Rittergarten ein. Es war erfreulich zu sehen, dass sich die Mitglieder recht zahlreich einfanden. Eine Gruppe hatte sich bereits eine Stunde vor Beginn der Feier getroffen und eine kleine Wanderung unternommen.

Das Organisationsteam hatte wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, so dass sowohl heitere als auch besinnliche Gedichte und Geschichten zum Advent zu hören waren. So wurde beispielsweise von einem Nachweihnachtsengel erzählt, der nach Weihnachten absichtlich nicht weggeräumt wird. Zum Dank bleibt mit ihm der Weihnachtsgedanke und er hält einen Papierkorb für Sorgen bereit. In der Geschichte „Alltag im Advent“ ging es um einen Polizisten, der den Nikolaus im Parkverbot stehen sieht und sich in seine Kindheit zurückversetzt fühlt. Selbstverständlich bekommt der Nikolaus keinen Strafzettel.

Auch weihnachtliche Lieder wurden mit kompetenter Begleitung gesungen und das leibliche Wohl durfte natürlich auch nicht zu kurz kommen.

Nach dem sehr guten Essen waren schon viele gespannt auf das diesjährige Adventsrätsel. Diesmal galt es, Fotos von Tuttlinger Gebäuden und Kunstwerken dem jeweiligen Standort zuzuordnen. Da es manchmal nur Ausschnitte zu sehen gab, war das schwerer als gedacht. Nach Ablauf der Rätselzeit wurden drei Gewinner gezogen, die sich sehr über die Preise freuten.

Es war ein fröhlicher Abend, der die Corona-Pause der letzten beiden Jahre vergessen machte.