Adventsausstellung stellt Flüchtlingskinder in den Fokus

In der Galerie Bernhardt gibt es ab Samstag, 3. Dezember, die Ausstellung „Uns ist ein Kind geboren – Kinder auf der Flucht“ zu sehen. Gezeigt werden darin Arbeiten von Christel Holl und Marion Bernhardt. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr.

Weihnachten ist für Galerie-Inhaberin Marion Bernhardt eng mit dem Thema Flucht und Exil verbunden. „König Herodes verfolgt den neugeborenen König der Juden. Die Heilige Familie flieht nach Ägypten“, erklärt sie den aktuellen Zusammenhang. „Damals gab es keine Weihnachtsidylle. Die Familie verlässt das Vertraute bei Nacht und Nebel, macht einen Neuanfang im fremden Land.“

Dieaktuelle Ausstellung lebt von der Spannung zwischen der Verheißung des Retters, der Freude an der Erfüllung (dazu gibt es ein Bild von Christel Holl) und der Grausamkeit des bethlehemitischen Kindermordes. Die Bilder sind ein Beitrag gegen das Vergessen der Flüchtlingskinder in aller Welt.

Am Freitagnachmittag, 2. Dezember, wird es zwei Vorab-Führungen durch die Ausstellung geben. Marion Bernhardt demonstriert, wie die Bilder der Flüchtlingskinder in Kronkorken unter dem Binokular entstanden sind.

Die Ausstellung „Uns ist ein Kind geboren – Kinder auf der Flucht“ ist bis 18. Februar 2023 in der Galerie Bernhardt am Place de Draguignan, Donaustraße 48 in Tuttlingen, zu sehen. Die Öffnungszeiten der Galerie sind im November freitags von 10 bis 13 Uhr, ab Ausstellungsbeginn donnerstags 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung per Mail an info@galerie-bernhardt.de.