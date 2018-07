Adrian Gibson nun Präsident der Rotarier

Bereits Ende Juni hat Präsident Hans-Georg Mathé sein Amt des Rotary Clubs Tuttlingen turnusgemäß an seinen Nachfolger Adrian Gibson übergeben. Mathé dankte seinen Mitstreitern, Vortragswart Walter Knittel und Sekretär Martin Schuler, herzlich. Gemeinsam hatten sie ein interessantes rotarisches Jahr gestaltet und den Club souverän geführt.

Präsident Gibson blickt bereits auf 20 Jahre Mitgliedschaft zurück. In Johannesburg in Südafrika aufgenommen, hat er schnell bei den Tuttlinger Rotariern Fuß gefasst. Er schätzt die rotarischen Werte Toleranz, Verständnis und Geduld, Vertrauen und Akzeptanz. Als ehemaliger Vortragswart, Beauftragter für die Partnerschaft in England und für den internationalen Dienst ist er bestens auf sein neues Amt vorbereitet und freut sich auf sein rotarisches Jahr.

Zusammen mit seinem neuen Team möchte er vor allem die Beziehungen zu den Nachbar- und Partnerclubs intensivieren, das Programm auch für die Nachwuchsorganisation Rotaract öffnen, die Freundschaft zum Lions Club pflegen und als „enkeltaugliches“ Hands-On-Projekt einen Bienenlehrpfad zusammen mit dem Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck anlegen. Für sein neues Amt vertraut er auf die Unterstützung der Mitglieder und ihrer Familien.