Adrian Gött vom TC Spaichingen scheitert in Qualifikation

Der TC RW Tuttlingen richtet bis zum 30. Dezember das Tennisturnier um den Wohnbau-Cup aus. Mit 80 Anmeldungen sind die Organisatoren zufrieden. Der Spaichinger Adrian Gött ist am Freitag in der Qualifikation ausgeschieden.

Das Damenfeld entspricht genau dem Hauptfeldtableau, sodass dort keine Qualifikationsspiele notwendig waren. Bei den Herren wurden am Freitag in der Qualifikation die acht noch zu vergebenen Hauptfeldplätze ausgespielt. Als einziger Spieler aus dem Kreis Tuttlingen war Adrian Gött vom TC Spaichingen dabei. Er traf in der ersten Qualifikationsrunde auf Arsen Sasha Yakincam, der mit 17 Jahren zu den Nachwuchshoffnungen des TC Bernhausen zählt. Trotz großen Einsatzes gelang es Gött nicht, die 2:6/3:6-Niederlage zu verhindern. Damit wird kein Spieler aus dem Kreis Tuttlingen im Hauptfeld starten.

Das Organisationsteam um Marvin Vogt und Thomas Zivnicek blickt dennoch gespannt auf die folgenden Tage, an denen gute Spieler aus den Top 50 der Deutschen Tennis-Rangliste bei den Damen und Herren in Tuttlingen aufschlagen werden. Gut gestartet bei seiner Premiere als Oberschiedsrichter in Tuttlingen ist Uwe Briel, der ab 2020 die Nachfolge für den jahrzehntelang aktiven Pressewart des Bezirks E, Wolfgang Fritz aus Trossingen, antritt.

David Pichler (DTB Nr. 45) und Anja Wildgruber (DTB Nr. 43) führen jeweils als gesetzte Nummer eins die Tableaus an. Es werden viele enge und spannende Begegnungen erwartet. Auch der Tuttlinger Hallenboden, ein relativ „schneller Teppich“, spielte in der Vergangenheit schön häufig eine mitentscheidende Rolle.

Spielbeginn am Samstag, Sonntag und Montag ist jeweils um 10 Uhr, der Eintritt ist frei.

Qualifikation Herren, 1. Runde: Leon Harder (SpVgg Blankenese) – Patrick Müller (TC Schwenningen) 6:4/2:6/10:8, Henri Rösch (TC Doggenburg) – Maximilian Hermle (TC BW Villingen) 7:5/6:3, Lukas Rapp (TEC Waldau) – Noah Eberhard (TC Bad Friedrichshall) 7:6/6:3, Liam Schiemann (TC Bredeney Essen) – Jannik Maute (TC Weißenhof) 5:7/6:3/10:8, Toros Yakincam (TC Bernhausen) – Kerim Akkocaoglu (TC Heilbronn) 6:3/2:6/10:7, Nicolai Graninger (TC Lindau) – Maximilian Krötz (TC BW Vaihingen-Rohr) 7:5/7:5, Rico Lämmer (TC First-Line-Academy Murr) – Juraj Pavlov (TC BW Vaihingen-Rohr) 6:1/3:6/10:8, Arsen Sasha Yakincam (TC Bernhausen) – Adrian Gött (TC Spaichingen) 6:2/6:3, Henri Ohl (TC Konstanz) – Moritz Puke (TC Tübingen) 3:6/7:6/10:6, Andre Straka – Tomas Zivnicek (TC BW Donaueschingen) 7:5/6:2, Marvin Vogt (TC BW Donaueschingen) – Nicklas Ruck (TC Tübingen) 4:6/6:4/10:8, Jonas Brezing (VfL Sindelfingen) – Jannik Kampe (TK Langen) 4:6/6:3/10:5.