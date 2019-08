Actiongeladene Show reißt Publikum mit

Ein vollgepacktes Showprogramm mit spektakulärer Artistik und poetischen Augenblicken hat der Zirkus Charles Knie tausenden Zuschauern am Wochenende im großen Zirkuszelt auf dem Tuttlinger Festplatz präsentiert.

Vorhang auf und Manege frei für die rund 30 Artisten und noch mehr Tiere vom Zirkus Charles Knie. Das Zirkuszelt ist bei der Premiere am Freitag mit 1400 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Spot geht an und mit dem neunköpfigen Orchester beginnt ein über zweistündiges Programm, bei dem ein Highlight dem nächsten folgt. Eine Verschnaufpause gibt es für die kleinen und großen Zuschauer nur in der Halbzeit.

Große Unterhaltung für alle Generationen soll der Zirkus bieten – damit versprechen die Verantwortlichen nicht zu viel. Denn: Die Spucke bleibt den Zuschauern zum ersten Mal beim Duo Medini weg. Auf einer Plattform präsentieren die beiden ihre waghalsigen Tricks – eine rasante Rollschuhartistik, bei der auch nur der kleinste Fehler schwerwiegende Folgen haben kann. Das Duo hat aber alles im Griff, auch ihr Publikum, das dabei kräftig applaudiert.

Wie ein roter Faden zieht sich das Orchester durch das Programm. Die neun Musiker verstärken und dramatisieren jeden Auftritt mit ihren Instrumenten. Die stimmgewaltige Sängerin Katie Azzario-Lacey komplettiert mit ihrem Gesang die Zirkusvorstellung. Immer wieder tritt sie in den Mittelpunkt der Show und landet vor allem mit „This is me“ vom Musicalfilm „The Greatest Showman“ einen emotionalen Volltreffer.

Die exotische Tierwelt mit Zebras, Kamelen aber auch verschiedenen Rinderarten und Pferden sind ebenso am Start, laufen reihum im Gleichschritt. Die Kinderaugen werden bei den Vierbeinern ganz groß. Mächtig und beeindruckend zeigen sich die Rinderarten mit ihren furchteinflößenden Hörnern. Auch die Tiger und Löwen wissen was in der Manege zu tun ist. Angeführt vom mehrfach ausgezeichneten und in Fachkreisen weltbekannten Alexander Lacey, zeigt der Tierlehrer eine Raubtiernummer und geht dabei mit den Vierbeinern auf Kuschelkurs.

Die Zirkusbegeisterten bekommen es zwischendurch mehrfach mit Clown Gino zu tun, der dank seiner ausdrucksstarken Mimik ganz ohne Worte auskommt. Der aufgeweckte und lustige Kerl mit der roten Nase bedient sich immer wieder in den Zuschauerreihen, schnappt sich den ein oder anderen Freiwilligen und formt mit ihnen beispielsweise ein Publikumsorchester, bei dem jeder sein eigenes Instrument bekommt und Gino als Dirigent völlig überfordert aufgibt.

Ernst wird es dagegen mit dem brasilianischen „Diorio’s Team“ – ein Höhepunkt in der Manege. Die vier Motorradfahrer begeben sich in eine Stahlkugel, bringen ihre Motoren auf Hochtouren und fahren gleichzeitig kreuz und quer mit hoher Geschwindigkeit auf kleinem Raum. Dabei ist genaues Timing gefragt, bei dem keiner der vier sich auch nur einen Fehler erlauben darf. Der Auftritt glückt und sorgt für ein beeindruckendes Kontrastprogramm. Die Tuttlinger sind begeistert.

Euphorisch zeigen sie sich auch beim „Duo Romance“. Das durchtrainierte Paar klettert an einer Stange meterhoch bis unters Zirkusdach, bringt sich beispielsweise nur mit enormer Muskelkraft in die Waagrechte – und das scheinbar mühelos. Dann eine Schrecksekunde: Die beiden rumänischen Artisten fallen aus rund zehn Meter Höhe von der Stange nach unten. Wenige Zentimeter vor dem Aufprall bremsen sie ab: Alles gewollt, eine Inszenierung. Dem Publikum stockt zunächst der Atem, dann folgt Applaus. Ähnlich führen sie wenig später kraftvolle Flüge über die Manege vor und überzeugen mit ihrer Eleganz und erneut mit einer außergewöhnlichen und beeindruckenden Artistik.

Neben weiteren Nummern schenkt der Bauchredner Kenneth Huesca nicht nur seiner Puppe sondern auch drei Zuschauern seine Stimme und zieht damit viele Lacher auf seine Seite. Der Zirkus Charles Knie demonstrierte mit dem Tour-Stopp in Tuttlingen, warum er als ein „Top-Zirkus“ von Europa betitelt wird.