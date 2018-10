Action-Ansiedlung: Unternehmen spricht von Missverständnis

Der Non-Food-Discounter Action, der in den ehemaligen Penny im Ludwigstal in Tuttlingen einziehen möchte, hat sich aufgrund unserer Berichterstattung vom Mittwoch und unserer Presseanfrage vom Dienstag gemeldet. Unternehmens-Sprecherin Maria Langhammer zeigte sich am Mittwoch dabei von den getroffenen Aussagen seitens der Stadt sehr überrascht.

„Vorgaben und Richtlinien nimmt Action sehr ernst. Hier liegt offensichtlich ein Missverständnis vor, das wir gern mit der Stadtverwaltung aufklären möchten. Noch heute haben wir uns mit der Stadt in Verbindung gesetzt und freuen uns auf ein konstruktives Gespräch mit dieser, und natürlich freuen wir uns, wenn der zukünftigen Eröffnung der Filiale nichts im Wege steht“, betont sie. Den geplanten Termin für die Eröffnung wollte sie aufgrund der noch ausstehenden Gespräche mit der Stadt Tuttlingen noch nicht nennen.

Wie berichtet, hatte sich Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck und der Erste Bürgermeister, Emil Buschle, in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Gemeinderats am Montagnachmittag überrascht gezeigt, dass der Non-Food-Discounter in die ehemaligen Räume von Penny einziehen möchte. Da der Bebauungsplan und das Zentrenkonzept der Stadt dort keinen Anbieter für Haushaltswaren vorsieht, müsste von Action, so die Ansicht der Stadt am Montag, ein Bauantrag eingereicht werden.

Ungeachtet der nun anstehenden Gespräche zwischen dem niederländischen Unternehmen und der Stadt über die Ansiedlung des Non-Food-Discounters hat Action auch am Mittwoch weiter die Verkaufsräume auf Vordermann gebracht.