Achtung Umleitungen: Bauarbeiten an Seltenbachdohle schränken Verkehr ein

Die Arbeiten an der Seltenbachdole kommen gut voran. Um die Verkehrsbehinderung in diesem stark befahrenen Bereich so gering wie möglich zu halten, wurden die Arbeiten soweit möglich in die Ferienzeit gelegt. In einigen Bereichen ist der Verkehr allerdings eingeschränkt. Dafür hat die Stadt Umleitungsstrecken eingerichtet.

Erster Schritt geschafft

Die erste knifflige Aufgabe ist bereits geschafft: Nachdem im Bereich der Seltenbachdole zunächst einmal alle bestehenden Wasser- und Stromleitungen gekappt wurden, wurde am Montag erstmals die alte Dole freigelegt und angeschnitten. In fünf Metern Tiefe wurde dann auch gleich der neue Übergangsschacht vergraben, der künftig die neue Dole mit dem Kanalnetz verbindet. Zum Einbau des 25 Tonnen schweren Fertigteils kamen zwei Großbagger zum Einsatz.

Nach diesem ersten Schritt wird in den nächsten Tagen der erste Teil des neuen Mischwasserkanals eingebaut. Dieser Bauabschnitt entlang der Oberen Hauptstraße ist rund 20 Meter lang.

Verkehr im September noch eingeschränkt

Durch die laufenden Bauarbeiten bleibt der Verkehr am ZOB und in der Schützenstraße auch weiter eingeschränkt. Mit dem ZOB ist der wichtigste Knotenpunkt des ÖPNV betroffen, und mit der Schützenstraße kann eine zentrale Ost-West-Verbindung derzeit nicht genutzt werden.

Am einfachsten lassen sich Staus vermeiden, wenn folgende Umleitungsstrecken benutzt werden:

Wer aus der Oststadt zur B 14 (Spaichingen), B 523 (Villingen-Schwenningen) oder B 311 (Donaueschingen) möchte, wird über die Neuhauser Straße – Gießstraße – Stuttgarter Straße umgeleitet.

Um aus der Nordstadt zur B14 (Stockach) zu gelangen, erfolgt die Umleitung über die Neuhauser Straße – Bodenseestraße.

Das Parkhaus Innenstadt kann derzeit nur über die Möhringer Straße angefahren werden.

Die Abfahrt von der Neuhauser Straße und der Alleenstraße in Richtung Innenstadt ist während der Bauzeit nur für Anlieger zulässig.

Der Busbetrieb am ZOB erfolgt weiterhin in entgegengesetzter Richtung. Diese Umleitungen gelten noch während der ersten Bauphase, die voraussichtlich bis zum 23. September andauern wird. Anschließend wird der Verkehr durch kleinere Umleitungen geregelt.