Achtbare Erfolge im hohen Norden

In drei Disziplinen haben sich zwei Sportschützen aus Möhringen für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Diese fand an zwei Tagen in Hannover statt.

Jürgen Hintermeister und Joachim Schwarzfischer konnten zunächst in der Disziplin Unterhebelgewehr Kleinkaliber 50 Meter ihr Können unter Beweis stellen. Dies gelang Hintermeister recht gut. Mit 311 Ringen blieb er zwar etwas unter seinen Möglichkeiten. Es reichte aber für den respektablen Platz 78 unter den 104 besten Schützen aus ganz Deutschland. Jeweils zwanzig Schuss stehend und knieend waren dabei in fünf Schuss-Serien innerhalb von 75 Sekunden abzugeben.

Schwarzfischer qualifizierte sich in zwei weiteren Disziplinen. Mit dem Ordonnanzgewehr offene Visierung 100 Meter konnte er seine Erwartungen insbesondere beim Stehend-Schießen nicht erfüllen und fand sich im hinteren Bereich der Tabelle wieder. In seiner Lieblingsdisziplin Ordonnanzgewehr geschlossene Visierung gelang es ihm jedoch, seinen Leistungsstandard zu halten und errang damit Platz 61 unter 84 Schützen. In beiden Disziplinen wurden jeweils zwanzig Schuss liegend und stehend innerhalb von 45 Minuten abgegeben.

Wenn es auch nicht aufs Siegertreppchen reichte, war allein schon die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft für die beiden ein besonderes Erlebnis. Es machte aber auf jeden Fall Lust, um sich für das nächste Jahr wieder vorzubereiten. Dazu sind sicher einige ausgiebige Trainingseinheiten notwendig.