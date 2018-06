Jetzt hat auch der Ortschaftsrat Möhringen grünes Licht gegeben für die vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der „Gänsäcker“-Erweiterung beschlossenen Zukunftskonferenz im Bereich Möhringen. Recht deutlich sogar: Bei acht Ja-Stimmen gab es lediglich drei Enthaltungen.

Allerdings wurde der Vorschlag der Verwaltung erweitert. Parallel zur Entwicklung des Industrie-Gebietes sollen nicht nur der Landschaftsraum im Donautal und der Ortskern von Möhringen aufgewertet und modernisiert werden – „mit Donau und Bächetal“ wurde eingefügt.

Vorangegangen war eine mehr als einstündige Diskussion, in der auch alte Stand- und Streitpunkte wiederholt wurden. Und: Die bisherigen Planungsansätze und Ideen sollen im Rahmen einer Zukunftskonferenz gemeinsam mit Ortschaftsrat und interessierten Bürgern bewertet und ein ganzheitliches Entwicklungskonzept formuliert werden.

Nicht Möhringen habe Vorschläge zu machen. Dies sei Aufgabe der Stadt. „Stadt, was bietest du uns“, war für Ortsvorsteher Herwig Klingenstein die Marschrichtung. Es müsse „ein Mehrwert“ sein. Dieser müsse weit über die normale Daseinsvorsorge hinausgehen, ergänzte Susanne Hein. „Und wir sagen, was fehlt“, so Klingenstein. Die Bürger könnten danach entscheiden.

Das jetzt Erreichte „hätten wir vor zehn Jahren auch schon haben können“, stellte Michael Seiberlich fest. Bereits 2011 habe ein Workshop stattgefunden: „Es ist nichts passiert, es ist versandet.“ Er sei sehr skeptisch, ob das diesmal funktioniere – er habe andere Erfahrungen. Eine weitere Bürgeranhörung hielt er für fragwürdig.

Die LBU wird der Zukunftskonferenz zustimmen, obwohl sie bisher alle Beschlusse zur „Gänsäcker“-Erweiterung „geschlossen abgelehnt“ hätten, nahmen Günther Dreher und Günther Hartmann Stellung. Zudem sind sie misstrauisch. Sie wollen quasi eine Barriere gegen eine größere Erweiterung einbauen: Das Gebiet westlich des DonauTechParks soll als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden. Genau so das Bächetal. „Gerecht“ wäre schließlich, wenn man Möhringen Lösungen anbieten würde, die die Lebensqualität im Städtle möglichst verbessern könnten.

Sie halten den Beschluss des Gemeinderats zu „Gänseäcker“ grundsätzlich für eine schwere, nachhaltige Belastung für die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Stadtteile – weil damit das Votum des Ortschaftsrates und der Möhringer Bevölkerung willentlich übergangen worden sei. Die Beschreitung des Rechtsweges sei für die LBU immer noch eine Option, unabhängig von Ergebnissen der Zukunftskonferenz. Man müsse den Dialog führen, obwohl man „eine Kröte schlucken“ müsse, so Herwig Klingenstein. Denn: „Wer gegeneinander klagt, hat kein Verhältnis mehr.“ Die Alternative zeigte Michael Seiberlich auf; „Klagt doch endlich“ – damit die Drohung endlich vom Tisch komme.

Ortsvorsteher Klingenstein sah de Ortschaftsrat hier lediglich als sei nur „Erbrechts-Verwalter“. Generell müsse „diese Stadt einen unangenehmen Ortschaftsrat vertragen“, findet er. „Wir sind ja nicht bequem – man muss ja nur fair sein“.

Zu Beginn der Sitzung hatte Baubürgermeister Willi Kamm gemahnt, diese Chance (der Zukunftswerkstatt) zu nutzen, um zu sehen „wie Möhringen insgesamt profitieren kann“. Er wolle die Einschätzungen des Ortschaftsrates mitnehmen, um sie bewerten zu können. Die Moderation werde, so die Beschlusslage, das Büro „Stadt-Land-plus“ übernehmen.