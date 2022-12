"Abzocke edelster Form": Fahrer wird gleich zweimal geblitzt

Exakt 834 Autofahrer sind innerhalb einer Woche in die Radarfalle in der Tuttlinger Werderstraße geraten. Für so eine kurze Zeitspanne sind das ziemlich viele, zumal es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt. Einer von ihnen ist Lothar Graf. Er wurde gleich zweimal geblitzt. Macht 60 Euro Bußgeld. Nun will er sich gegen diese „Abzocke edelster Form“, wie er es nennt, wehren. Und sucht Verkehrsteilnehmer, die auch betroffen sind.

Diese Tankfüllungen werden teuer

Lothar Graf empfindet den mobilen Blitzer an dieser Stelle „als sinnlose staatliche Bevormundung“, wie er in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Michael Beck schreibt. Er war Mitte November jeweils nach 21 Uhr in der Werderstraße unterwegs. Der Sprit sei gerade günstig gewesen, also hat er beide Autos der Familie nacheinander zur Tankstelle gefahren. Unterm Strich kam ihm das teuer zu stehen. Das Radarmessgerät, ähnlich gebaut wie ein Autoanhänger, löste bei beiden Fahrten aus.

Am Abend und besonders in der Nacht fehlt dafür allerdings jede Begründung. Lothar Graf

Einmal registrierte es 18 km/h, ein anderes Mal 16 km/h. Zugelassen sind aber nur sieben km/h – Schrittgeschwindigkeit. Graf bezahlt diese Forderungen unter Vorbehalt, um größeren Aufwand zu verhindern. Doch er fordert alle Verkehrsteilnehmer auf, denen Ähnliches widerfahren ist, sich auch mit einem Schreiben an die Stadt gegen die Bußgeldbescheide zu wehren und ihm eine Kopie des Schreibens per Mail zukommen zu lassen.

Nachts geht kein Kind in den Kindergarten

Nun folgen Geschwindigkeitsmessgeräte immer denselben Regeln: Fährt man nicht zu schnell, wird man auch nicht geblitzt. Wieso soll es also eine Ausnahme geben? Lothar Graf verweist darauf, dass die Werderstraße eine Begrenzung auf sieben Stundenkilometern hat, weil sich dort eine Schule und ein Kindergarten befinden. Zu bestimmten Tageszeiten mache dies durchaus Sinn.

„Am Abend und besonders in der Nacht fehlt dafür allerdings jede Begründung“, schreibt er an die Stadt. Das mobile Radargerät die ganze Nacht aktiviert zu lassen, empfindet er als „rücksichtslose Behandlung der Tuttlinger Autofahrer“. Wird einem Teil der geblitzten Fahrer also der Strafzettel erlassen?

Kommt die Stadt den Fahrern entgegen?

Nein, sagt Stadt-Sprecher Arno Specht. „Es gibt keinen Grund.“ Niemand werde gezwungen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten. Ein angeordnetes Verkehrszeichen gelte freilich immer, auch nachts, denn auch dann seien Fußgänger unterwegs oder Menschen, die mit ihrem Hund spazieren gehen. Sie alle gehen davon aus, dass sie in einem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs sind.

Mobiler Blitzer wechselt den Standort

Der Enforcement Trailer – gemeint ist der mobile Blitzer, den die Stadt im August angeschafft hat – bleibt in der Regel drei bis fünf Tage an einer Stelle, maximal sieben Tage. So geschehen in der Werderstraße. Die Stadtverwaltung wertet die Zahl 834, die geblitzt wurden, als „sehr viel“.

Ich werde versuchen, gegen diese Sache zu kämpfen. Lothar Graf

Ein Großteil sei tagsüber geblitzt worden, so Specht. In zwei Fällen wurde nicht nur ein Bußgeld ausgesprochen, sondern ein Fahrverbot verhängt. Das greift dann, wenn ein Fahrer mindestens 31 Stundenkilometer zu schnell gefahren ist, also mindestens 38 Stundenkilometer. Der Stadtsprecher verweist darauf, dass diese Verstöße nicht mitten in der Nacht geschehen seien, „sondern zu Zeiten, in denen die Halle der Ludwig-Uhland-Realschule noch für den Sportbetrieb genutzt wird“.

Lothar Graf gibt zu, dass es ihm nicht bekannt gewesen sei, dass dort 7-km/h-Zone sei. Er fährt seit 60 Jahren Auto und hat fast eine Million Kilometer hinter sich gebracht. Gelegentlich erwischt ihn auch mal ein Radargerät, wie er zugibt, aber eher in fremder Umgebung. Zu den beiden Knöllchen in Tuttlingen sagt er: „Ich werde versuchen, gegen diese Sache zu kämpfen.“ Denn dass er nach 21 Uhr an einem Kindergarten mit sieben Km/h vorbeifahren muss, verstehe er nicht.

Anwohner beschweren sich über Autoposer

Offenbar sind auch in diesem Bereich immer wieder sogenannte „Autoposer“ unterwegs, die mit aufheulendem Motor und hoher Geschwindigkeit mehrfach durch die Stadt fahren. „Eine Route ist hierbei auch über die Bahnhofstraße und dann weiter über die Werderstraße“, fasst Specht Rückmeldungen von Anwohnern an das städtische Ordnungsamt zusammen.

„Insofern mache es im Sinne der Verkehrssicherheit durchaus Sinn, an wechselnden Stellen in diesem Bereich und auch zu vorgerückter Stunde Kontrollen durchzuführen.“ Abzocke sehe die Stadt darin keine. „Wer sich an die angeordnete Geschwindigkeit hält, hat natürlich auch nicht zu befürchten.“

Auch den OB hat es erwischt

Der mobile Blitzer hat seit August 3300 Geschwindigkeitsverstöße aufgenommen. Insgesamt beträgt die Höhe der Einnahmen durch Bußgelder rund 140.000 Euro (Stand 15. Dezember). Auch der OB ist kürzlich in die mobile Radarfalle getappt, aber an anderer Stelle der Stadt, wie er im Gemeinderat gesagt hat. Und er hat das Bußgeld entsprechend bezahlt, bestätigt die Pressestelle.