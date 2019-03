Abstiegskampf: SVW-Reserve erwartet Gosheim/Wehingen

In der Fußball-Kreisliga B 2 wird am Sonntag der 16. Spieltag ausgetragen. Für den Meisterschaftsfavoriten FC RW Reichenbach steht zwar ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Aber die Aufgabe in Deilingen-Delkhofen sollte zu bewältigen sein. Auch der Verfolger SG Dürbheim/Mahlstetten sollte in der Partie in Mahlstetten gegen die FSV Schwenningen II die Oberhand behalten. Wenn die viertplatzierte SG Durchhausen/Gunningen vorne mitreden will, muss sie beim Schlusslicht SV Bärenthal siegreich sein.

SV Wurmlingen II – SG Gosheim/Wehingen (So., 13 Uhr/Vorrunde 3:5). Beide Mannschaften haben nichts zu verschenken, vor allem die abstiegsbedrohten Gastgeber nicht. Ob die Wurmlinger den Heimvorteil nutzen können, scheint gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf fraglich.

SV Spaichingen – SpVgg Aldingen (So., 15 Uhr/2:2). Das Lokalderby hat seinen Reiz. Dazu kommt, dass der SVS die Zähler braucht, wenn er um den Aufstieg in die Kreisliga A 2 mitreden will.

SG Irndorf/Bärenthal – SG Durchhausen/Gunningen (1:6). In Bärenthal gastiert die Baar-Spielgemeinschaft beim bisher punktlosen Schlusslicht. Dem Gast hilft nur eine Wiederholung des Vorrundensieges im Aufstiegsrennen weiter.

FC Weigheim – SV Böttingen (2:1). Mittlerweile hat sich der FCW etwas vom Tabellenende absetzen können. Der SVB kommt mit der Empfehlung von zwei Siegen nach der Winterpause nach Weigheim.

SV Schörzingen – VfR Wilflingen (3:2). Für den Gast geht es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der VfR wird sich mächtig ins Zeug legen müssen, wenn er nicht mit leeren Händen aus Schörzingen abreisen will.

SV Deilingen-Delkhofen – FC RW Reichenbach (1:2). Der Meisterschaftsanwärter FCR geht in Deilingen als Favorit auf den Platz. Mehr als ein Unentschieden kann dem Gastgeber zunächst nicht zugetraut werden. Allerdings ist es ein Lokalderby und Überraschungen sind nie auszuschließen.

SG Dürbheim/Mahlstetten – FSV Schwenningen II (3:2). Die Spielgemeinschaft ist in Mahlstetten Favorit. Alles andere als die Wiederholung des Vorrundenerfolgs wäre eine Überraschung.