Abstiegskampf in Frauen-Bezirksliga bleibt spannend

Meister HSG Baar hat sich auch gegen den Tabellenvorletzten Weilstetten II keine Blöße gegeben. Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte Winterlingen-Bitz durch den Heimsieg gegen die HSG Neckartal. Der Tabellenzweite TG Schwenningen fuhr gegen Rottweil ebenfalls einen Heimsieg ein. Der Tabellenletzte Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II siegte bei der HK Ostdorf/Geislingen und holte in Dunningen einen Punkt. Neues Schlusslicht ist Weil-stetten. Weiterhin spannend bleibt der Abstiegskampf, denn die letzten fünf Mannschaften sind nur durch einen Punkt getrennt.

HSG Baar – TV Weilstetten 2 35:21 (14:10). - Den Weilstetterinnen gelang das erste Tor. Nach dem Ausgleich waren die Gastgeberinnen dann die spielbestimmende Mannschaft und zogen zum 12:6 davon. Bis zur Halbzeit konnten die Gäste dann wieder auf vier Tore heran kommen. Nach dem Wechsel setzte sich die HSG Baar mit schnellen Angriffen bis zur 41. Minute vorentscheidend zum 22:14 ab. Die Gäste resignierten nun und die HSG baute ihren Vorsprung auf 14 Tore aus. Beste Werferinnen: Heim: Nicole Hess 7, Corinna Marquardt 7, Gast: Ramona Bailer 7.

HK Ostdorf/Geislingen - HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II 21:23 (13:11). - Zunächst hatte die HK etwas mehr vom Spiel. Doch den Gästen gelang immer wieder der Ausgleich, sie konnten in der ersten Halbzeit jedoch nie in Führung gehen. Beim 11:7 verschaffte sich die HK dann erstmals etwas Luft. Nach dem Wechsel wurde NTW immer stärker und ging beim 16:17 in der 41. Minute erstmals in Führung. Es folgte ein offener Schlagabtausch, doch die HSG gab die Führung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Werferinnen: Heim: Henriette Brauen 6/1, Gast: Cara Riester 7/2.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Neckartal 27:21 (10:10). - Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sicherte sich Winterlingen-Bitz gegen den Tabellennachbarn HSG Neckartal. In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene und hart umkämpfte Partie. Nach dem Wechsel erspielte sich die aufopferungsvoll kämpfende Heimmannschaft dann Vorteile. Beim 23:17 in der 55. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Beste Werferinnen: Heim: Luana Errico 9/5, Alina Walter 7, Gast: Sophie Lutz 5, Lena Lambacher 5.

TG Schwenningen – HSG Rottweil 28:24. - Nicht gemeldet.

TSV Dunningen - HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II 16:16 (9:6). - Die Dunningerinnen fanden gut ins Spiel und lagen schnell mit 3:0 vorne. Die HSG konnte in der ersten Halbzeit nie in Führung gehen. Auch nach dem erzielten 6:6 legten die Gastgeberinnen aus Dunningen wieder drei Tore vor. Diesen Vorsprung bauten sie nach dem Wechsel auf fünf Tore aus. Doch dann kam ein Bruch ins Spiel des TSV – und die HSG NTW zog mit fünf Toren in Folge gleich. Nun legten die Gäste vor und das Spiel schien zu kippen. Mit dem Schlusspfiff gelang Dunningen aber noch der nicht unverdiente Punktgewinn. Beste Werferinnen. Heim: Anna Giebfried 6, Gast: Anna-Lena Bettinger 5.