Abstiegskampf gegen Aufstiegsträume

In der Fußball-Kreisliga A 2 wird am Sonntag der 23. Spieltag ausgetragen. Spitzenreiter SV Bubsheim steht gegen den VfL Nendingen vor einer lösbaren Aufgabe. Verfolger FSV Schwenningen dürfte es bei der SG Dürbheim/Mahlstetten wesentlich schwerer haben. In Trossingen wird das Baar-Derby zwischen der SpVgg-Reserve und dem SV Seitingen-Oberflacht angepfiffen. In Wurmlingen geht es zwischen dem SVW und der SpVgg Aldingen um wichtige Zähler.

SpVgg Trossingen II – SV Seitingen-Oberflacht (So., 13 Uhr/Vorrunde 2:0). Vor allem für den SV werden wichtige Zähler für den Klassenerhalt vergeben. Die Messlatte für die Auswärtsteams liegt in Trossingen hoch.

SC 04 Tuttlingen II – SV Kolbingen (0:5). Die 04er haben sich mit der jüngsten Spielabsage keine Freunde gemacht. Der SVK sollte in der Lage sein, den Hinspielsieg zu wiederholen.

TV Wehingen – FC Frittlingen (So., 15 Uhr/1:4). Beim TVW sollte man die Vorrundenniederlage mit einem Heimsieg vergessen machen. Allerdings kommt mit dem FCF eine Mannschaft, die zuletzt 6:1 gegen Wurmlingen gewonnen hat.

SV Deilingen-Delkhofen – SV Tuningen (1:2). Die Gastgeber müssen sich langsam mit den Abstieg befassen. Auch gegen Tuningen ist es fraglich, ob die drei Punkte am Ort behalten werden.

SV Bubsheim – VfL Nendingen (4:0). Die Bubsheimer gehen als klarer Favorit auf den Platz. Für den Gast wird es darum gehen, die drohende Niederlage in Grenzen zu halten.

SV Renquishausen – FSV Denkingen (1:3). Zuletzt ist der SVR in Schwenningen beim 2:6 arg unter die Räder gekommen. Vor eigenem Publikum gibt es die Chance, mit einem Heimsieg die Sache gerade zu biegen. Einfach wird es gegen Denkingen allerdings nicht.

SG Dürbheim/Mahlstetten – FSV Schwenningen (0:2). In Dürbheim muss der neue Tabellenzweite bei der SG die Visitenkarte abgeben. Die Elf von Trainer Joachim Patzak ist in der Lage, dem Gast ein Bein zu stellen.

SV Wurmlingen – SpVgg Aldingen (2:0). Der SVW tut gut daran, wenn er die SpVgg nicht unterschätzt. Beide brauchen die Punkte. Allerdings geht es bei den Gastgebern um den Aufstieg. Aldingen kämpft um den Klassenverbleib.