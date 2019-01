Abstiegsgefährdete Donautal-Teams erwarten Rottweil

In der Handball-Bezirksliga der Frauen geht Tabellenführer HSG Baar als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen die HK Ostdorf/Geislingen. Im Mittelfeldduell stehen sich der TSV Dunningen und der TV Spaichingen gegenüber. Als Außenseiter geht der Tabellenletzte HSG Fridingen/Mühlheim in das Heimspiel gegen die HSG Rottweil. Die gleiche Konstellation gibt es auch in der Bezirksklasse. Die dritte Mannschaft der Donautal-HSG muss gegen die Neckarstädter im Abstiegskampf punkten.

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Rottweil (Sa., 18 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Die Gastgeberinnen werden alles daran setzen, um die rote Laterne abzugeben. Der Dritte aus Rottweil wird aber sicherlich keine Geschenke verteilen. Auf die Gastgeberinnen wartet ein hartes Stück Arbeit. Nach der 21:29-Niederlage im Hinspiel gelten die Donautälerinnen nur als Außenseiter.

HSG Baar – HK Ostdorf/Geislingen (18.15 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Die HSG steht souverän an der Tabellenspitze. Bei vier Punkten Vorsprung auf den Zweiten Schwenningen sollte sie im Titelrennen aber nicht leichtsinnig werden. Nach der 25:29-Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen Winterlingen-Bitz braucht Ostdorf/Geislingen Punkte, um sich Luft nach hinten zu verschaffen. Mit dem Heimvorteil im Rücken wird sich die HSG Baar aber keine Blöße geben.

TSV Dunningen – TV Spaichingen (Wehle-Sporthalle in Dunningen). Ein Mittelfeldduell steht in Dunningen auf dem Programm, wobei die Gastgeberinnen einen Punkt mehr auf dem Konto haben. Im Hinspiel konnte der TSV sich 18:16 durchsetzen. Der Saisonverlauf lässt keinen Favoriten erkennen.

HWB Winterlingen-Bitz – TG Schwenningen (So., 13.40 Uhr; Sporthalle in Bitz). Winterlingen-Bitz konnte am vergangenen Wochenende in Ostdorf/Geislingen einen 29:25-Auswärtssieg landen und neues Selbstvertrauen tanken. Nun will man sich weiter Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Der Zweite aus Schwenningen hat noch theoretische Chancen im Kampf um die Meisterschaft und will diese auch nutzen.

Bezirksklasse Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim III – HSG Rottweil II (Sa., 14.30 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Die Gastgeberinnen stehen mitten im Abstiegskampf und wollen den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle schaffen. Der Gast aus Rottweil steht mit einem ausgeglichenen Punktekonto dort und will den Abstand zum Tabellenkeller nicht kleiner werden lassen. Die Rottweilerinnen entschieden das Hinspiel 29:22 für sich und haben die größeren Erfolgsaussichten.