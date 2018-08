Absteiger-Duell in Dürbheim

Der zweite Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 2 bringt einige interessante Begegnungen. So muss der erste Tabellenführer, der FC RW Reichenbach, seinen Platz an der Sonne gegen den Lokalrivalen SG Gosheim/Wehingen II behaupten. Auch der zweitplatzierte FC Weigheim ist im Heimspiel gegen den VfR Wilflingen gefordert. Alle Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

FC Vorwärts Weigheim – VfR Wilflingen. Hier stehen sich zwei Sieger des ersten Spieltags gegenüber. Für den FCW spricht der Heimvorteil.

SG Irndorf/Bärenthal – SV Böttingen. In Bärenthal treffen zwei Verlierer des ersten Spieltags aufeinander. Der Heimvorteil garantiert noch keinen Heimsieg.

SV Spaichingen – SG Durchhausen/Gunningen. Der SVS hat zum Auftakt in Böttingen gewonnen und will auch daheim mit einem Sieg glänzen. Die SG will nach dem 0:1 gegen Dürbheim/Mahlstetten einen Fehlstart vermeiden.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SpVgg Aldingen. Im Duell der beiden Absteiger scheint die Spielgemeinschaft in Dürbheim die besseren Karten in der Hand zu halten.

SV Deilingen – FSV Schwenningen II. Dies sollte eine lösbare Aufgabe für die Deilinger sein. Alles andere als ein Heimsieg wäre für die Gastgeber enttäuschend.

FC RW Reichenbach – SG Gosheim/Wehingen II. Im Duell der beiden Lokalrivalen darf man dem FC Reichenbach daheim schon einen Sieg zutrauen. Der erste Platz sollte erfolgreich verteidigt werden können.

SV Schörzingen – SV Wurmlingen II. Die Wurmlinger Reserve muss sich in Schörzingen auf die zweite Niederlage im zweiten Spiel einstellen.