Abstand halten, aber zusammenstehen

Das Corona-Virus beherrscht aktuell das Leben der Menschen auf der ganzen Welt. Auch in der Region gibt es strenge Sicherheitsvorkehrungen, um sich und seine Mitmenschen zu schützen. In dieser Zeit haben sich aber auch einige Organisationen und Privatleute bereiterklärt, denen zu helfen, die zur Risikogruppe gehören und deshalb Unterstützung brauchen. Ein Überblick:

Dekanatsjugend

Die ehrenamtlich engagierten Jugendlichen der katholischen Kirche im Landkreis Tuttlingen bieten einen kostenlosen Einkaufsdienst an. Wer den Dienst in Anspruch nehmen möchte, sollte zuerst einen Einkaufszettel schreiben. Danach kümmert sich Dekanatsjugendreferentin Jenny Dörner um die Koordinierung der Einkaufsdienste. Sie ist unter 0170/ 5432061 oder unter der E-Mail Adresse jdoerner@bdkj.info erreichbar. Wichtig ist, die Wohnungsadresse anzugeben. Für einen kontaktlosen Ablauf sollte die Einkaufsliste dann an einem vereinbarten Ort hinterlegt werden, ebenso wie den vereinbarten Betrag für die Einkäufe. Diese werden dann direkt vor die Haustür geliefert. Die Gruppe ist in den Gebieten Tuttlingen, Durchhausen, Denkingen, Aldingen, Rietheim-Weilheim, Wurmlingen, Irndorf und Fridingen an der Donau unterwegs.

VfL und TV Mühlheim

Die beiden Mühlheimer Sportvereine VfL und TV Mühlheim möchten einen Einkaufsservice für Senioren und Mitbürger in häuslicher Quarantäne anbieten. Die beiden Vereine bieten sowohl einen Lieferservice für Lebensmittel aus dem Edeka Beha als auch einen Medikamenten-Abholdienst aus der Mühlheimer Apotheke an. Sie sind an zwei Tagen unterwegs: dienstags und donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr. Die Einkaufsliste wird direkt an der Haustüre abgeholt und die Bestellung noch am selben Tag ausgeliefert. Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter 07463/2670214 oder vfl-einkaufsservice@gmx.de melden.

Meike Vogel

Auch Meike Vogel möchte helfen. Vor allem älteren Menschen, die kein Internet haben. Dazu können sich Hilfsbedürftige unter der Nummer 0157/34400512 melden. Sie stellt dann Kontakt zu Personen her, die zum Beispiel bei folgenden Anliegen helfen möchten: Einkaufen, Bestellungen über das Internet oder Gespräche am Telefon für Menschen, die sich in Quarantäne befinden oder sich einsam fühlen. Auch wer im Landkreis Tuttlingen wohnt und helfen möchte, kann sich zur weiteren Vermittlung melden.

Sozialwerk Trossingen

Auch das Sozialwerk Trossingen bietet Hilfe an. Die Dienste umfassen beispielsweise Einkaufshilfen, „Essen auf Rädern“ und viele andere Services. Wer Hilfe benötigt, kann sich direkt in der Geschäftsstelle unter 07425 / 25135 melden.

TV Spaichingen

„Der Turnverein bewegt, auch in diesen schwierigen Zeiten“: Unter diesem Motto hat der Turnverein ein Hilfsangebot gestartet. Sportler des Turnvereins bringen ihre Energie ab sofort für Risikogruppen und Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, ein. Sie bieten einen Einkaufsservice in Spaichingen an. Unter der Telefonnummer 07424/9606826 können Hilfsbedürftige an folgenden Tagen ihre Einkaufsliste mitteilen: Montag, Mittwoch, Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr. Die Auslieferung erfolgt am gleichen Tag und muss in bar beglichen werden. Dieser Service wird ab Montag 23. März, angeboten.

Stadt Tuttlingen

Wer Hilfe benötigt, kann sich im Seniorenbüro der Stadt Tuttlingen unter 07461/99330 oder 0151 61900680 immer am Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr melden.

Sportverein Wurmlingen

Seit Mittwoch bietet der Sportverein Wurmlingen Einkaufshilfen für ältere und kranke Mitbürger an. Interessierte sollen eine Einkaufsliste schreiben und diese mit ihrer Telefonnummer und Adresse versehen. Die Liste kann per Mail oder über das Telefon am Dienstag und Donnerstag zwischen 16 und 17.30 Uhr durchgegeben werden.

Der Verein bietet den Lieferservice für folgende Geschäfte an: Nahkauf Wurmlingen, Metzgerei Jäger und Metzgerei Dreher, Bäckerei Nestel und Bäckerei Licht, Getränkemarkt Tröpfle und Apotheke Wurmlingen. Die Einkaufteams holen die Listen zwischen 17.30 und 18 Uhr vor der Haustür ab. Die Einkäufe werden noch am selben Abend geliefert und mit Sicherheitsabstand vor den Haustüren übergeben. Interessenten können sich an Sven Weit unter svw.einkaufservice@gmail.de oder 0152/01673663 wenden.

ProTUT

Der Gewerbe- und Handelsverein ProTUT möchte auch in Zeiten von Corona den örtlichen Einzelhandel und die Mitgliedsbetriebe unterstützen: Ab sofort bietet der Verein auf seiner Homepage eine Übersicht der Liefer- und Online-Angebote seiner Mitglieder. Infos ab sofort unter www.protut.de

Junge Union und CDU

Mitglieder der Jungen Union und der CDU im Landkreis Tuttlingen beteiligen sich an der deutschlandweiten Aktion „Die Einkaufshelden“ der Jungen Union. Sie bieten einen kostenfreien Einkaufservice über ihre Webseite www.die-einkaufshelden.de an. „Konkret werden all diejenigen, die gerne in schwierigen Zeiten helfen möchten, gebeten, sich auf der Webiseite als Einkaufsheld zu registrieren“, erklärt JU-Kreisvorsitzender Tobias Kellner. Das ganze funktioniert aber auch umgekehrt: Als Hilfesuchender registriert man sich ebenfalls unter der oben genannten Internetadresse. Dabei werden dann Menschen aus der Region miteinander verbunden und können Kontakt zueinander aufnehmen. Damit die Aktion auch ohne Internet funktioniert, gibt es die Möglichkeit, als Einkaufsheld ein vorgefertigtes Formular auszudrucken und in der Nachbarschaft auszulegen.

SV Fridingen

Der Sportverein Fridingen bietet in nächster Zeit zweimal pro Woche einen Einkaufsservice für Senioren sowie gesundheitlich angeschlagene Fridinger an. Dazu sollen sich Interessierte einfach mit ihre Adresse und Einkaufliste unter fridingensv@gmail.com oder 07463/2679974 melden. Die Einkäufe werden dann am Dienstag- oder Donnerstagabend direkt bis vor die Türe geliefert.

Initiative „TEAMeinkauf“

Gemeinsam mit dem Sportkreis Tuttlingen um dessen Vorsitzende Margarete Lehmann hat der Kreisverband der Jungen Union Tuttlingen um Tobias Kellner die Aktion „TEAMeinkauf“ ins Leben gerufen. „Diese Initiative versteht sich als Unterstützungsinitiative für ältere Menschen und Hilfsbedürftige, die sich auf Grund der aktuellen Situation nicht oder nur schwer selbst versorgen können“, so Margarete Lehmann, die über den Sportkreis derzeit die Bereitschaft von Vereinen, Sportmannschaften und Turngruppen im Landkreis Tuttlingen abfragt. Alle Gruppierungen sind aufgerufen, sich per E-Mail an sportkreis.tuttlingen@t-online.de zu melden und mitzuteilen, für welche Gemeinde an welchen Tagen ein Besorgungsdienst übernommen werden kann. Hilfsbedürftige Bürger können sich im Abgeordnetenbüro von Justizminister Guido Wolf unter 07461/9654771 oder per E-Mail an info@guidowolf.info melden und mitteilen, welche Art von Botengang dringend erledigt werden müsste.

Hilfe von Haus zu Haus

Der Nachbarschaftshilfeverein „Hilfe von Haus zu Haus“ bietet ab sofort eine Einkaufs- und Versorgungshilfe für besonders betroffene Personen an. Hilfsbedürftige Menschen können sich telefonisch bei Monika Kohler für Buchheim unter 07777 / 1732, bei Monika Blum für Beuron und Hausen im Tal unter 07579 / 1522, bei Beate Alber für Bärenthal unter 07466 / 246 und bei Rosina Frick für Irndorf unter 07466-910580 melden. Außerdem bei bei Eva Rist für Talheim unter 07575 / 926673 sowie bei Ingrid Reiser für Schwenningen unter Telefon 07579 / 549.