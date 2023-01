Abschluss Pflegeassistenz und Präsenzkraft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel - Du weißt nie, was Du bekommst!“ Mit diesem Zitat aus Forrest Gump startete der 43. Kurs zur Pflegeassistenz, Präsenz- und zusätzlichen Betreuungskraft am BFZ in Möhringen. Spannende 400 Unterrichtseinheiten später konnten sich die Teilnehmenden stolz über die von ihnen erworbenen Wissensinhalte und die erfolgreich abgelegte Prüfung über das Zertifikat nach §§ 43b, 53b SGB XI freuen.

Die Qualifizierungsmaßnahme ermöglichte es den Teilnehmenden, Einblicke in das vielfältige Tätigkeitsumfeld von Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung zu erlangen. Bei einer festlichen Abschiedsfeier erfolgte die Zertifikatsübergabe durch den Geschäftsführer des Berufsförderungszentrums, Michael Jäger sowie durch die Kursleitung, Kaerstin Mampe.

Besonders erwähnenswert fand Jäger hierbei, wie engagiert sich die Teilnehmenden den neuen Aufgabenfeldern Demenz, Alterserkrankungen sowie rund um die Gestaltung aktivierender Alltagsangebote gewidmet haben. Dieses Berufsbild trage einen wichtigen Teil zu einer funktionierenden Gesellschaft bei und bliebe als Entlastung im pflegerischen Bereich unersetzbar.

Das Berufsförderungszentrum Möhringen freut sich, auch im Frühjahr 2023 wieder einen Kurs zur Pflegeassistenz, Präsenz- und zusätzlichen Betreuungskraft anbieten zu können. Für nähere Informationen rund um den nächsten Kurs ab dem 17. April 2023 erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter http://www.bfz-moehringen.com oder telefonisch unter 07462/209-0.

Am Mittwoch, 29. März 2023 lädt das Berufsförderungszentrum Möhringen erneut von 10 bis 12 Uhr alle Interessierten zu einer unverbindlichen Informationsveranstaltung ein. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.