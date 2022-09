Abschluss für den „Sommer im Park“

Der „Sommer im Park“ im Tuttlinger Donaupark und im Stadtgarten biegt auf die Zielgerade ein. Bis zum Ende der Sommerferien stehen bei der Veranstaltungsreihe bis zum 11. September noch vier Freiluftveranstaltungen auf dem Programm – und das immer mit freiem Eintritt! Wie die Veranstalter mitteilen, ist Schwerpunkt diesmal das Open Air Theater: das Theater Lindenhof gastiert mit seinem Theatermobil, einer fahrenden Bühne, vom 9. bis 11. September mit drei Stücken im Donaupark. Außerdem gibt’s das Lesezelt der Stadtbibliothek.

Das lockt am Freitag, 9. September, mit einem Angebot für Kinder ab 4 Jahre: „Wir lesen vor!“ ist das Motto fürs Lesezelt der Stadtbibliothek. Ab 15 Uhr geht die beliebte Vorleserunde für Kinder ins Freie, genauer gesagt in den Garten Momo: Die Vorlesepatin hat Kamishibai-Vorlesegeschichten aus dem Bilderbuchschatz der Stadtbibliothek mit im Gepäck.

Ebenfalls an diesem Freitag beginnen dann die Freiluft-Theateraufführungen mit dem Theater Lindenhof: Los geht’s am 9. September um 18 Uhr im Donaupark (an der Gingkoterrasse) mit dem Stück „Spätzle mit Soß“, nach Angaben der Veranstalter einer heiteren Schwabenkunde mit Berthold Biesinger und Bernhard Hurm. In ihrem Programm fragen sie: Was macht ihn aus, den Schwaben, was steckt in ihm, hält ihn zusammen und bei Laune? Warum ist er so eigen? Warum so eigensinnig, querschädelig, dickköpfig? Woher kommt sein Hang zum Grüblerischen, schwermütig Nachdenklichen, zur Melancholie? Woher sein Drang zum Philosophieren? Woher kommt sein Erfindungsgeist, sein Forscherdrang? Woher sein Phlegma? Warum wird er so oft belächelt, warum erntet er so oft nur Kopfschütteln? Wo kommt das Absurde in ihm her, woher das Kluge, woher sein Geist und woher seine Einfalt, woher das Fernweh? Was treibt ihn an, wo will er hin und was macht er um Himmels Willen, wenn er in der Fremde keine Spätzle mit Soß kriegt?

Dann steht am Samstag, 10. September, ebenfalls ab 18 Uhr, „Hinter eines Baumes Rinde“ auf dem Programm, ein Heinz Erhardt-Abend mit viel Musik, dargeboten von Susanne Hinkelbein und Berthold Biesinger. Laut Pressemitteilung auch ein Abend voller Sprachkunst, Wortakrobatik und Freude am verbalen Sinn für Unsinn mit Liedern und Klavierkompositionen von Heinz Erhardt, der 15 verschiedene Schulen besuchte und die letzte ohne Abschluss verließ. Im Nachlass des herausragenden Humoristen fanden sich zahlreiche Klavierkompositionen, die er zwischen 1925 und 1931 geschrieben hatte.

Die letzte Veranstaltung ist am Sonntag, 11. September, 18 Uhr, mit „Übers Land“ eine musikalisch-literarische Landesschau. Es spielen Bernhard Hurm und Wolfram Karrer. Die Wiege der Kultur – der Löwenmensch, das kleine Mammut oder die Venus vom Hohle Fels – die ältesten Kunstwerke der Welt wurden in Baden-Württemberg gefunden. Seit 40 000 Jahren ist unser Land eine Kulturlandschaft. Aber unser Land hat, wenn wir genau hinschauen, auch viel Täler und viel Schatten, heißt es abschließend.