Abschiedsraum in Klinik neu gestaltet

Ein Abschiedsraum soll Familien von verstorbenen Patienten einen Rückzugsort bieten, an dem sie sich in Ruhe und in Würde verabschieden können. Hier sah das Klinikum Landkreis Tuttlingen Handlungsbedarf und hat deshalb den Abschiedsraum, den Aufbewahrungs- sowie den Warteraum neu gestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Holzdecken wurden geweißt, die Wände gestrichen und gespachtelt, und die Fensterscheiben im Warteraum wurden durch künstlerisch gestaltete Ornamentglasscheiben ausgetauscht. Zudem hat das Klinikum die Künstlerin Gabi Weiss aus Wehingen mit einem Gemälde beauftragt. Herausgekommen sei ein Wandgemälde in Form eines Baumes, den die Künstlerin mit Acrylfarben an die Wand gemalt hat. Die Künstlerin schuf so ein Symbol für den Übergang vom irdischen Leben über den Tod zum ewigen Leben in Gott.

Die Renovierungsarbeiten starteten im April dieses Jahres und wurden vor kurzem abgeschlossen.