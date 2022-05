Abschied von drei langjährigen Gemeinderatsmitgliedern

Drei langjährige Mitglieder des Gemeinderates sind von Oberbürgermeister Michael Beck im feierlichen Rahmen verabschiedet worden. Das teilt die Stadt mit. Ausgeschieden waren sie schon länger, ihre Nachrückerinnen und Nachrücker sind ebenfalls schon seit einiger Zeit im Amt. Da die Wechsel aber zu Pandemiezeiten vollzogen wurden, hatte es bislang aber keine offiziellen Abschiede gegeben. Nachgeholt wurde dies nun beim Frühjahrsessen des Gemeinderates in der Angerhalle – das wiederum ein Ersatz für das ebenfalls ausgefallene Weihnachtsessen des Gemeinderates war.

Von 2011 bis 2021 gehörte Gesine Barthel-Wottke dem Gemeinderat an. Als Mitglied der FDP-Fraktion befasste sie sich unter anderem mit Verkehrsfragen. Als engagierte Stadträtin griff sie zahlreiche Themen auf. „Wir vermissen Sie im Gremium“, so OB Michael Beck.

Insgesamt 22 Jahre gehörte Hellmut Dinkelaker dem Gemeinderat an, elf Jahre davon war er Vorsitzender der SPD-Fraktion. Als Kunstlehrer lagen ihm kulturelle Themen nahe, aber auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum oder die Integration gehörten zu seinen Schwerpunkten. Neben seinem Engagement im Gemeinderat hob OB Beck auch Dinkelakers Einsatz in anderen Bereichen hervor – unter anderem als Kreisvorsitzender des ASB oder im Alten Krematorium.

Dieter Müller gehörte dem Gemeinderat bereits seit 1986 an. Als Sozialdemokrat lagen ihm Themen wie Jugend, Senioren oder Menschen mit Behinderung besonders am Herzen, darüber hinaus engagiert er sich im Förderverein des Altenheims St. Franziskus. Seine Arbeit, so OB Beck, sei von Verlässlichkeit und Sachkunde geprägt – auch im Kreistag, wo er weiterhin die SPD-Fraktion anführt.