Abschied von Dr. Kotzerke

Etwas Wehmut lag in der Luft, als Dr. Kotzerke, demnächst in den Ruhestand ausscheidender Ärztlicher Direktor des Klinikums Landkreis Tuttlingen, der Einladung von Kreis- und Ortsseniorenrat Folge leistete und im großen Hörsaal des Aesculapiums zu über 50 anwesenden Senioren sprach.

„Herzschrittmacher - und andere Hightech-Kardiologie wohnortnah im Landkreis Tuttlingen“ lautete das Thema, das die Seniorenräte Anton Stier, Roland Henke und Walter Kümmerlen dem ausscheidenden Chefarzt des Klinikums gestellt hatten. Die Hörer lernten an praktischen Patientenbeispielen, in welchen Fällen das Symptom „Schwindel“ und auch das Symptom „Synkope“ durch einen Herzschrittmacher zu heilen ist - besonders eindrucksvoll war das Beispiel des 43-jährigen Schweden Arne Larsson, der im Jahr 1958 als erster Mensch einen extra für ihn als Prototyp entwickelten Herzschrittmacher implantiert bekam. Dank mehrerer Aggregatwechsel in den folgenden Jahrzehnten wurde er schließlich 86 Jahre alt und trat noch in hohem Alter auf Kardiologiekongressen auf.

Auch auf das Thema „Akuter Brustschmerz“ ging Dr. Kotzerke ein. Er betonte, dass dieses Symptom nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, da immer auch ein Herzinfarkt dahinter stecken kann - eine akute Verstopfung der Herzkranzgefäße durch ein Gerinnsel, wodurch unmittelbar Lebensgefahr ausgelöst wird. Die Senioren bekamen vor Augen geführt, wie leicht dieser lebensbedrohliche Zustand zu beseitigen ist, indem der Kranzgefäßverschluss im Herzkatheterlabor mittels Ballonkatheter und Stent beseitigt wird - vorausgesetzt, dass aufmerksame Ersthelfer (oftmals der Lebenspartner des Betroffenen) für eine rasche Klinikeinweisung mittels Notarzt gesorgt haben.

Schließlich gab Dr. Kotzerke einen Ausblick auf die neuen kardiologischen Techniken, die seine Nachfolgerin Chefärztin Dr. Julia Schumm in die Klinik eingeführt hat: Sogenannte „Okkluder“ („Verschlussstopfen“), mit deren Hilfe bei entsprechender Indikation Schlaganfälle vermieden werden können, wenn die eigentlich indizierte Antikoagulation (Blutverdünnung) durchführbar ist.

Es wurde deutlich, dass sowohl der Klinik als auch dem Kreis als Träger des Klinikums die rasche, kompetente und wohnortnahe Versorgung der Bürger ein großes Anliegen ist. Dass die begeisterten Zuhörer dies zu würdigen wissen, zeigte der anhaltende Applaus zum Ende des Vortrags.