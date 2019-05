Abschied nach 30 Jahren

Bernd Maier, laut Pressemitteilung 30 Jahre eine tragende Säule in der Tuttlinger Gimmi GmbH, ist bei einer firmeninternen Feier in den Ruhestand verabschiedet worden. Bis zum letzten Tag hätten die Mitarbeiter „von seinem enormen Wissen über chirurgische Instrumente und das Medizintechnik Cluster in Tuttlingen“ profitiert. Die Geschäftsleitung bedankte sich für die „herausragende Arbeit“. Auch das gesamte Team würdigte die „gute Zusammenarbeit“ mit persönlichen Worten und einem Fotobuch mit Bildern der vergangenen Jahre. Mit Brian Fürderer als direktem Nachfolger und Barbara Gruler als kaufmännische/operative Leitung sieht sich das Unternehmen „bestens für die Zukunft gerüstet“.