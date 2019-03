Abrissparty am Aesculap-Kreisel: Früheres Autohaus fällt Baggerbiss zum Opfer

Das hat gesessen und den Eindruck erweckt, als könnte er es kaum erwarten: Mit nur einem gezielten Biss hat Oberbürgermeister Michael Beck auf Anhieb das halbe Dach des ehemaligen Autohaus Romer abgedeckt und damit eine große Staubwolke verursacht, sodass die Gäste der Abrissparty zur Umgestaltung des Areals am Aesculap-Kreisel am Donnerstagabend in Sicherheit gespurtet sind.

Damit formte Beck den symbolischen Startschuss für die Abrissarbeiten, die Platz für einen neuen Gebäudekomplex zwischen der Weimarstraße und der Theodor-Heuss-Allee schaffen, damit in zwei Jahren die zwei Supermärkte Rewe und Aldi aus der Möhringer Vorstand dorthin umziehen können. Obendrauf sollen 75 Mietwohnungen sowie rund 150 ebenerdige Parkplätze und eine Tiefgarage entstehen.

Beck freute sich, „dass es endlich losgeht“ und dankte dafür unter anderem dem Medizintechnikunternehmen Aesculap, das davon profitiert. Denn: Mit dem Umzug von Aldi und Rewe vom alten Standort in das neue Gebäude schafft sich das größte Unternehmen im Landkreis am jetzigen Standort der Supermärkte strategische Erweiterungsoptionen und somit Platz für neue Werke. Dafür stellt Aesculap in einem Art Tauschgeschäft das Areal mit Firmen-Grundstücken und einer ehemals genutzten Fläche der Stadtwerke zur Verfügung. Der Umzug der Supermärkte soll 2021 stattfinden.

Mohamed Younis, der Investor und Geschäftsführer der Frankfurter Investoren-Gruppe Schoofs Immobilien, entschied, die Abrissarbeiten auf dem Areal am Aesculap-Kreisverkehr am Donnerstagabend mit einer Abrissparty „gebührend zu feiern“. Die Party stellte damit den offiziellen Startschuss für die Neugestaltung des Geländes dar.

Vor dem kräftigen Baggerbiss des Oberbürgermeisters betonte Younis gegenüber seinen Gästen, dass diese Maßnahme eine „wichtige Entwicklung“ sei. Er dankte allen Verantwortlichen, die den „langen Weg“ bis heute ausgehalten hätten. Energetisch und ökologisch habe das neue Bauvorhaben einen „hohen Standard“ an einem „wichtigen Standort“. Nach den Abrissarbeiten sollen zügig die Bauarbeiten für die Supermarktgebäude beginnen.

Eine „riesen Bereicherung“

Aesculap-Chef Joachim Schulz blickte auf die Anfänge und erste Überlegungen für die Umgestaltung des Standorts an der Weimarstraße. Die Ausweitung von Aesculap in der Möhringer Vorstadt, hätte letztlich die jetzige Baumaßnahme und den Umzug der Supermärkte ausgelöst. Schulz betonte: „Ich habe mich nicht richtig wohl damit gefühlt, ein Fabrikgebäude Richtung Innenstadt zu bauen“. Der Entwurf zum neuen Gebäudekomplex gefalle Aesculap „außerordentlich gut“ und sei eine „riesen Bereicherung“. Er freue sich, diese alte Einrichtung loszuwerden. „Wir werden aus diesem Gelände etwas Tolles machen“, sagte Schulz abschließend.

Mit „The finale Countdown“ von „Europe“ im Rücken marschierten Younis, Beck und Schulz mit den Gästen im Schlepptau zum bereitstehenden Bagger. Die Gäste, darunter Stadtwerke-Geschäftsführerin Branka Rogulic, wurden Zeuge, wie Beck mit nur einem Biss ein halbes und abbruchreifes Dach auf dem Gelände zu Boden riss und die daraus entstandene Staubwolke sogar mit Wasser in Schach gehalten werden musste. Und auch Schulz setzte zum Baggerbiss an, ehe die Abrissparty im ehemaligen Autohaus-Romer mit Getränken und Grillspezialitäten ausgelassen gefeiert wurde.