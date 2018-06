Abriss macht Platz für neuen Wohnraum

Ein weiteres Projekt innerstädtischen Wohnens wird gerade in Tuttlingen angegangen: Die Kupprion Immobilien GmbH aus Singen baut in der Brunnenstraße 4 zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 25 Wohneinheiten. Die alte Bebauung ist bereits abgerissen, die Fertigstellung der Neubauten ist für Herbst 2017 geplant.

Der Eingang zur Brunnenstraße liegt gegenüber dem Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen. Laut Stadtsprecher Arno Specht wollte die Stadt eine Veränderungssperre über das Grundstück legen, um Erweiterungsmöglichkeiten für den Campus zu schaffen. Doch der Gemeinderat habe sich dagegen ausgesprochen. „Das Argument, dass ein Investor innerstädtischen Wohnraum schaffen will, zudem nicht allzu kostspielig, hat hier wohl den Ausschlag gegeben“, erklärt Specht. Dem habe man keine Knüppel zwischen die Beine werfen wollen.

Die Besitzerin konnte das Gelände mit einer Größe von rund 1500 Quadratmetern somit veräußern. Die verbliebenen Mieter – unter anderem war das Möbellager der Diakonie hier untergebracht – bekamen auf 31. August dieses Jahres ihre Kündigung. Das Möbellager zog, wie berichtet, in die Föhrenstraße um.

Zurück zum Neubauprojekt: Philipp Kupprion ist als ausführender Architekt für die Werkplanung und Bauleitung verantwortlich. Die Wohnungsgrößen der Eigentumswohnungen reichen von 55 bis 119 Quadratmeter Größe und sind für ein gemischtes Klientel gedacht: „komfortables Wohnen, ebenso für Jung und Alt wie für Singles und Familien“. Gebaut werde in Massivbauweise und KfW-55-Standard. Dieser Zahlenwert gibt den jährlichen Primärenergiebedarf an, den die Gebäude im Verhältnis zu vergleichbaren Neubauten höchstens haben dürfen. Ein KfW-Effizienzhaus 55 benötigt somit nur 55 Prozent der Energiemenge. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist vorgesehen, die Beleuchtung im Bereich der Tiefgarage, die unter beide Baukörper gebaut wird, und die Außenleuchten werden mit LED-Technik erfolgen, so Kupprion.

Reiner Kupprion, Geschäftsführer der Immobilien GmbH, sieht Tuttlingen als attraktive Stadt mit hoher Wohnqualität, wenn auch oft unterschätzt. „Neben den wirtschaftlichen Faktoren bietet sie auch eine hervorragende Lebensqualität“, so eine Veröffentlichung des Unternehmens. Die Zweizimmerwohnungen mit 55 und 60 Quadratmetern werden mit 153000 Euro angeboten, eine 4-Zimmer-Wohnung mit 107 Quadratmetern für 261800 Euro.

Erst Wirtschaft, dann Kino:

Gunda Woll, Leiterin der Tuttlinger Museen, schreibt in einer Veröffentlichung über Tuttlinger Gasthöfe auch über die „Schweizerhofhalle“, die 1896 in der Brunnenstraße 4 als Wirtschaft erbaut wurde. Die zugehörige Brauerei wurde 1878 von Georg Kaufmann in der Schützenstraße 17 und der Oberen Hauptstraße 8 ins Leben gerufen.

Später wurde die Schweizerhofhalle zum Kino umgebaut und schließlich ganz aufgegeben, so Gunda Woll.

Neben dem Möbellager waren hier zuletzt ein Büromaschinenhandel und ein Wohnhaus, das jedoch schon länger leer stand.