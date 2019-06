Abhängige, Dealer und Ex-Süchtige erzählen von ihrem Leben im Rausch

Der Discounter Aldi Süd ist erstmals mit einer Filiale auf dem Southside Festival in Neuhausen zu Gast gewesen. Und die Festivalbesucher nahmen das Angebot dankend an. So registrierte der Discounter während der 65 Öffnungsstunden der Filiale rund 62 000 Einkäufe. Damit hat statistisch gesehen jeder der rund 60 000 Besucher mindestens einmal dort eingekauft. Pizza, Bier und Brötchen waren dabei der Renner.

In der 2000 Quadratmeter großen Filiale versorgten mehr als 200 Mitarbeiter des Discounters die Feiernden mit Lebensmitteln und ...