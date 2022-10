Parkhaus als Schrottplatz: In der Stadt gammeln mehrere Autos vor sich hin

Ärger im Parkhaus: Im Gebäude an der Zeughausstraße investiert die zuständige Parkhausgesellschaft einen fünfstelligen Betrag in die Videoüberwachung. Der Grund: Abgemeldete, scheinbare vergessene Fahrzeuge sind in den vergangenen Monaten zum Ziel von Vandalen geworden. Während sich manch ein Kunde des Parkhauses ärgert, dass nun die Seitentür des Gebäudes nicht mehr geöffnet ist, fühlt sich die Parkhausgesellschaft von der Stadt Tuttlingen ein wenig allein gelassen.

Das Bild, das sich auf dem obersten Parkdeck im Parkhaus Innenstadt an der Zeughausstraße bietet, passt eher zu einem Schrottplatz als zu einem Innenstadt-Parkhaus: Zertrümmert stehen zwei Fahrzeuge ohne Nummernschild auf dem obersten Parkdeck.

Türen stehen offen, Scheiben sind eingeschlagen, die Reifen zerstochen. Beide Fahrzeuge stehen bereits seit mehr als einem Jahr im Parkhaus, berichtet der Parkhaus-Wächter. Im vergangenen halben Jahr seien sie immer mehr zerstört worden.

Zuerst wurden sie ohne Nummernschild abgestellt, dann kamen die Vandalen: Zwei zertrümmerte Autos stehen auf Parkdeck sechs im Parkhaus Innenstadt. (Foto: Sabine Krauss)

Die bislang einzige Kamera hängt im Eingangsbereich. Auf Aufnahmen könne man mehrere mit Kapuzenpullis verhüllte Gestalten sehen, erzählt er. Doch da es in den Obergeschossen keine weiteren Kameras gibt, kann niemand eine Tat nachgewiesen werden.

Als Konsequenz Seiteneingang zugesperrt

Als Konsequenz verschloss der Besitzer und Betreiber des Parkhauses, die Parkhausgesellschaft Hüfner mit Sitz in Stuttgart, den Seiteneingang zur und von der Weißrosenstraße. So kann das Parkhaus nur noch über den Haupteingang betreten werden, wo tagsüber ein Parkhaus-Wächter seinen Dienst schiebt. Das diene der besseren Übersichtlichkeit, so Christoph Hornikel, Hüfner-Geschäftsführer. Bei vielen Kunden des Parkhauses sorgte dies in den vergangenen Wochen jedoch für Ärger.

Das Parkhaus Innenstadt ist derzeit nur über den Haupteingang begehbar. Die Seitentür wurde aufgrund des Vandalismus abgeschlossen. (Foto: Sabine Krauss)

Statt den Seiteneingang benutzen zu können, müssen sie nun einmal um das Gebäude herum laufen. „Am Anfang gab es jeden Tag Beschwerden“, meint der Parkhaus-Wächter. Auch Gemeinderat Uwe Schwartzkopf hatte die Problematik vor kurzem in einer Sitzung angesprochen. Inzwischen gibt es bereits eine erste Änderung: „Wir haben die Seitentür nun so eingestellt, dass man von innen rauskommt, aber nicht von außen hinein“, so Hornikel.

Wenige Bereitschaft beim Ordnungsamt

In den kommenden Wochen sollen nun auf allen Parkdecks Videokameras installiert werden. Zwar sind nur abgestellt Altfahrzeuge demoliert worden, doch wolle man generell keine Vandalen im Gebäude haben, sagt Hornikel.

„Wir haben auch mit dem Ordnungsamt gesprochen, aber es ist leider wenig Bereitschaft da“, ärgert er sich über die Stadt Tuttlingen. In anderen Städten – Parkhaus Hüfner betreibt rund 60 Standorte – sei es üblich, dass die Mitarbeiter des Ordnungsamts eine Chipkarte bekämen und mit ihrem Einsatzfahrzeug immer wieder mal eine Runde durchs Parkhaus drehten.

„Das zeigt einfach Präsenz und schreckt Vandalen ab“, meint er. Doch bei der Stadt Tuttlingen, unter deren Dach der Kommunale Ordnungsdienst angesiedelt ist, sei dieser Vorschlag „kategorisch abgelehnt“ worden, bemängelt er. Die Stadt Tuttlingen wiederum verweist darauf, dass das Parkhaus in privater Hand sei.

„Verantwortlich ist also primär der Parkhausbetreiber“, sagt Pressesprecher Arno Specht. „Der KOD kann zwar ab und an beim Parkplatz vorbeischauen, eine flächendeckende Kontrolle ist aber rein personell nicht möglich. Hier ist eine effiziente Kameraüberwachung sicher sinnvoller.“

Da das Parkhaus aber Teil des städtischen Parkkonzepts sei, sei es auch der Stadt wichtig, dass es in einem ordentlichen Zustand sei und sich die Nutzer sicher fühlten. „Daher stehen wir mit der Firma Hüfner auch in ständigem Austausch“, so Specht.

Autos rotten vor sich hin

Dass abgemeldete Autos generell in Parkhäusern abgestellt und scheinbar vergessen werden, ist indes kein Einzelfall.

Auch im Parkhaus Am Seltenbach oder im Parkdeck unter dem Busbahnhof rotten Altfahrzeuge vor sich hin – eingestaubt und mit zerstochenen Reifen. Es sei ein Problem, das es überall gäbe, meint Geschäftsführer Hornikel. Warum sich die Menschen nicht mehr um ihre alten Autos kümmern, kann oft nicht beantwortet werden. Während manche Kunden für ihren Dauerparkplatz zahlen, tun es andere nicht.

Was dürfen wir überhaupt und wer zahlt dafür? Christoph Hornikel

„Oft sind die Leute mittellos und selbst wenn wir wissen, wem die Autos gehören, zahlen sie nicht“, erzählt der Parkhaus-Wächter.

Während manche Fahrzeuge irgendwann doch wieder abgeholt werden, bleiben andere stehen: Ein Wagen befände sich bereits seit mindestens acht Jahren in einem der Tuttlinger Parkhäuser, erzählt der Mann.

Auch dieses Fahrzeug parkt seit Jahren in einem Tuttlinger Parkdeck. Unbekannte haben mittlerweile alle Reifen zerstochen. (Foto: Matthias Jansen)

Bislang wurden die scheinbar vergessenen Fahrzeuge in den Parkhäusern einfach geduldet, da es zum einen nicht viele sind und sie zum anderen keinen Ärger verursachten. „In Tuttlingen sind diese Autos nun Gegenstand von Vandalismus geworden, das ärgert uns“, so der Parkhaus-Geschäftsführer.

Mit einem Juristen sei er deshalb aktuell an der Abklärung, was rechtlich möglich sei. Abschleppen lassen, Schrottplatz, Verkauf – „was dürfen wir überhaupt und wer zahlt dafür?“, zählt er auf.

Einen Ausblick kann er allerdings bereits geben: Sobald die Kameras installiert sind, wird im Parkhaus Innenstadt auch die Seitentür wieder geöffnet werden.