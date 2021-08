Ab sofort: Kreis macht Zwölf- bis 17-Jährigen ein Impfangebot

Kreis macht Kindern und Jugendlichen Impfangebot

Tuttlingen (pm) - Diese haben die Gesundheitsminister der Länder und der Bundesgesundheitsminister beschlossen, dass ab sofort auch Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot gemacht werden soll.

Der Landkreis Tuttlingen reagiert auf die Empfehlung der Gesundheitsministerkonferenz und bietet ab Samstag, 7. August, Corona-Schutzimpfungen auch für die Altersgruppe zwischen zwölf und 17 Jahren an. Die Kinder und Jugendlichen haben täglich die Möglichkeit, zwischen 8 Uhr und 16 Uhr im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Tuttlingen geimpft zu wer den. Den Organisatoren des KIZ ist es jedoch wichtig, Eltern und deren Kinder im Vorfeld über die Impfungen, deren Wirkungsgrad und mögliche Folgen zu informieren. Neben dem regulären Beratungsangebot bietet das KIZ aus diesem Grund entsprechende Zusatzveranstaltungen an. Diese Infotermine für Eltern und ihre Kinder sind:

Samstag, 7. August, um 11 Uhr

Donnerstag, 12. August, um 17 Uhr

Montag, 16. August, um 17 Uhr

Alle Informationsveranstaltungen finden im KIZ, Theodor-Heuss-Allee 1, in Tuttlingen im Beisein von Vertretern des Impfzentrums und Ärzten statt. Für Impfwillige besteht die Möglichkeit, sich gleich im Anschluss an die jeweilige Veranstaltung impfen zu lassen, so das Landratsamt.