Ab sofort kann man sich für run&fun 2022 anmelden

Ab sofort kann man sich online für das Laufevent run&fun im kommenden Jahr anmelden. Starter können dabei zwischen zehn Einzel- und Staffelwettbewerben wählen. Bis zum Jahreswechsel gibt es vergünstigte Startgebühren.

Am 25. und 26. Juni 2022 findet die 17. Auflage von run&fun statt, ab sofort ist die Online-Anmeldung offen. „Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freuen wir uns, dass wir mit dem Start der Online-Anmeldung den Startschuss für run&fun 2022 geben können“, sagt Organisator Thomas Ulrich. Wie in den vergangenen Jahren ist run&fun mit zehn Einzel- und Staffel-Wettbewerben ein Lauf-Event für die ganze Familie. Die Distanzen variieren von 500 Metern bis hin zum Marathon. „Wir wollen Menschen in Bewegung bringen“, sagt Organisator Bernd Ausländer: „Aus diesem Grund haben wir 2007 den Hammerwerk Nordic-Walking-Wettbewerb, 2014 den KLS Storz Fünf-Kilometer-Lauf und 2018 die Hettich Halbmarathon-Staffel eingeführt. Wer einmal dabei war, kommt hoffentlich wieder.“

Am 12. November 2021 wird wieder der traditionelle run&fun-Stirnlampenlauf stattfinden. Genauere Informationen dazu folgen zeitnah.

Die Wettbewerbe im Überblick:

Einzelwettbewerbe: Aesculap Donautal-Marathon; Aesculap Halbarathon; KLS Martin 10-Kilometer-Lauf; • Karl Storz 5-Kilometer-Lauf; Hammerwerk Fridingen Nordic-Walking-Wettbewerb 11 Kilometer.

Staffelwettbewerbe: Chiron Staffellauf für Business Teams: fünf Teilnehmer laufen je 1390 Meter; Hettich Staffel-Firmenlauf 21 Kilometer: vier Teilnehmer laufen folgende Distanzen: 4,7 km – 4,7 km – 5,0 km – 6,7 km; Sparkassen Staffel-Marathon: vier Teilnehmer laufen folgende Distanzen: 9,4 km – 11,6 km – 9,4 km – 11,6 km

Kinderwettbewerbe: Henke-Sass, Wolf Fun-Cup; Jahrgang 2015-2017: 500 Meter; Jahrgang 2012-2014: 1390 Meter; Jahrgang 2009-2011: 2780 Meter; Staffel: fünf Teilnehmer laufen jeweils 1390 Meter.