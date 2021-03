Ab Samstag fast täglich Corona-Schnelltests: Stadt Tuttlingen weitet Angebot aus

Die Stadt richtet eine weitere Teststation für Corona-Schnelltests in der Stadthalle ein. Dort werden ab Samstag fast täglich kostenlose Schnelltests angeboten. Die bisherige Teststation am TuWass wird unabhängig davon weiter betrieben.

„So lange es mit den Impfungen eher schleppend läuft, sind Tests unsere einzige Chance, aus dem Dauerlockdown heraus zu kommen“, so OB Michael Beck. Nachdem die Stadt Tuttlingen seit zwei Wochen gute Erfahrungen mit dem Testzentrum am TuWass gesammelt hat, wird das Angebot jetzt deutlich ausgeweitet: Ab Samstag werden auch in der Stadthalle Tests genommen – und zwar an jedem Werktag immer von 12 bis 15 Uhr sowie an Samstagen von 10 bis 14 Uhr. Je nachdem, wie stark das Angebot angenommen wird, ist eine Erweiterung der Öffnungszeiten auf Vormittage denkbar.

Stadt rekrutiert eigene Mitarbeiter

Die Tests werden von städtischen Mitarbeiter*innen genommen, die dafür eigens ausgebildet wurden. Sie sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um die Abwicklung aber zu beschleunigen, wird darum gebeten, im Vorfeld den Anmeldebogen auf www.tuttlingen.de (im Themenbereich Coronavirus in der rechten Spalte unter „Zum Herunterladen“) auszufüllen und zum Test mitzubringen. Getestet werden Bürger*innen ab 14 Jahren.

Diese Karte wird werktags immer aktualisiert.

Station am TuWass bleibt

Die Teststation des DRK am TuWass wird unabhängig davon weiter betrieben. Sie richtet sich vor allem an Bürger*innen, die mit dem Auto kommen und sich auch direkt am Fahrzeug testen lassen möchten. Außerdem werden hier auch Kinder ab 6 Jahren getestet. Die Station ist wie bisher immer dienstags und donnerstags von 17 bis 20 und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Als nächsten Schritt plant die Stadtverwaltung, mobile Testteams auszurüsten. Diese sollen unter anderem regelmäßig in die Stadtteile fahren und auch sonst dezentrale Tests an verschiedenen Orten im Stadtgebiet durchführen.