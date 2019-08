Ab Freitag gastiert der Zirkus Charles Knie in Tuttlingen - und Sascha Melnjak ist der Herr der Manege

Tierschutz und Zirkus

Immer wieder steht auch der Zirkus Charles Knie in der Kritik: Tierschützer werfen dem Zirkusdirektor vor, Tiere zu Unterhaltungszwecken auszubeuten – so hat etwa auch die Tierschutzallianz in Tuttlingen gegen den Zirkus Charles Knie mobil gemacht. Sie will eine Mahnwache abhalten. Dafür hat Sascha Melnjak kein Verständnis. „Der Zirkus ist der meist kontrollierte Betrieb mit Tierhaltung in Deutschland“, sagt der Direktor. Rund fünfzig Mal pro Jahr werde der Zirkus von den Behörden kontrolliert – teilweise bis zu zweimal pro Woche. Eine Beanstandung habe es dabei nie gegeben.

Aber der Zirkus überprüfe auch permanent selbst das Wohlergehen seiner Tiere. So habe man bei einem Transport von Monte Carlo nach München Kameras im Transporter installiert, um zu überprüfen, wie sich etwa Kamele bei der Überfahrt verhalten. Das Ergebnis: Eine Kamelmutter habe ganz normal ihr Junges gesäugt. Außerdem hat der Zirkus vor, während und nach dem Transport die Cortisol-Werte – ein Hormon, das bei Stress ausgeschüttet wird.. Dabei hat es laut Melnjak keine Auffälligkeiten gegeben. „Wir können garantieren, dass es unseren Tieren gut geht“, so Melnjak.

Die Tierschützer lehnen laut dem Zirkusdirektor Tierhaltung im Allgemeinen ab. „Es geht nicht um unsere Tiere, sondern um Ideologie“, sagt Melnjak. „Das ist eine Hetzjagd“, sagt Melnjak. Immer wieder würden Wagen des Zirkus mit Parolen beschmiert, oder Plakate beschädigt. Einmal überklebten Tierschützer alle Plakate mit einem Zettel: „Vorstellung abgesagt.“ (sbh)