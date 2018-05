A-Jugend des SC empfängt Balingen

Die in der Verbandsstaffel spielenden Fußball-A-Junioren des SC 04 Tuttlingen stehen vor zwei Heimspielen in Folge. Am Donnerstag, 10. Mai, gastiert der Tabellenzweite TSG Balingen um 11.30 Uhr im Donaustadion, am Sonntag, 13. Mai, kommt der VfB Friedrichshafen nach Tuttlingen (Spielbeginn 10.30 Uhr).

Der Klassenerhalt ist für die SC-Kicker zwar kaum noch zu schaffen, dennoch gab es zuletzt gute Leistungen und auch ansprechende Ergebnisse. So konnte die SC-A-Jugend drei der vergangenen sechs Punktspiele gewinnen. An diese Erfolge will die Mannschaft nun anknüpfen.