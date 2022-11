A-capella der deutschen Spitzenklasse

Bereits 2018 haben sie ihre Zuhörer in der Stadthalle Spaichingen begeistert, jetzt sind sie wieder zu Gast. Die Acapella-Formation Maybepop kommt am 21. Januar 2023 auf Einladung des Katholischen Kirchenchores mit ihrem aktuellen Programm „Best Off“ in die Stadthalle nach Spaichingen und präsentiert „A-capella der Spitzenklasse“, wie der Veranstalter mitteilt.

In der Vorschau heißt es weiter: „Geht es um Kratzer bei neuen Dingen, sind sich wohl alle einig: Weniger sind mehr. Was komisch ist, denn bei alten Dingen sind es doch gerade all die Kratzer und Schrammen, die sie so wertvoll machen. Sie zeugen davon, dass etwas gebraucht und genutzt wurde. Die Band Maybepop ist jedenfalls ist stolz darauf, dass sie schon etwas hinter sich hat.“

Dass die Vier nun bereits seit 20 Jahren gemeinsam unterwegs sind, nutzen sie für eine Bestandsaufnahme: Über 20 Alben haben sie produziert und mit ihren eingängigen, grandios getexteten Songs zahllose Sistemfeler aufgedeckt. „Sie sind neugierig, extrem nah dran am Puls der Zeit und sich für keinen Kinderkram zu schade. Und dass sie zur Weihnacht alljährlich das Programm zu Heiligabend schenken, ist längst eine Institution“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mit über 2.000 Konzerten vor über einer Million Besuchern mit fettem Sound, kunstvollem Lichtdesign und pfiffiger Videoshow sind feste Größen der deutschsprachigen A-cappella-Szene.

Maybepop sind Jan Bürger (Countertenor), Lukas Teske (Tenor & Beatbox), Oliver Gies (Bariton) und Christoph Hiller (Bass).