95-Jähriger bei Raubüberfall niedergeschlagen und verletzt

Ein 95-jähriger Mann ist am Montagmorgen auf dem Poststeg ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei.

Am frühen Montagmorgen hatte der Rentner am Geldautomaten der Volksbank "Am Seltenbach" Bargeld abgehoben und war auf dem Rückweg zur Wohnung. Als der Mann zwischen 5.30 und 5.50 Uhr den so genannten "Poststeg" über die Donau überquerte, attackierte ihn ein unbekannter jungen Mann. Er entriss dem 95-Jährigen seine schwarze Ledertasche. Anschließend schlug der Täter dem Mann mit der Faus ins Gesicht. Der Rentner ging daraufhin zu Boden. Seine Verletzungen im Gesicht mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der Unbekannte war dem Geschädigten laut Polizeiangaben wahrscheinlich bereits vom "Runden Eck" (Hotel Ritter), möglicherweise bereits von der Volksbank über die Bahnhofstraße bis zum Poststeg gefolgt. Der 95-Jährige hatte dies auch bemerkt und den Täter vor dem Raub aufgefordert, ihn in Ruhe zu lassen. Der Täter floh in unbekannte Richtung. Er wird als circa 180 cm groß, circa 25 Jahre alt beschrieben. Der Mann war dunkel gekleidet und trug dunkle Schuhe. Außerdem hatte er eine dunkle Kopfbedeckung auf.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)