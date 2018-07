9-Jähriger zeigt Mittelfinger, Nachbarin zeigt an, Vater rastet aus

Erst sind sie Freunde, dann gibt es Streit. Beschimpfungen, gegenseitige Anzeigen und Handgreiflichkeiten. Jetzt landete der ausgewachsene Nachbarschaftskonflikt zwischen zwei Familien aus dem Kreis Tuttlingen vor dem Amtsgericht – und ging für den Angeklagten glimpflich aus.

Das Gericht stellte das Verfahren letztlich gegen eine Zahlung des Angeklagten von 1000 Euro ein.

Eine Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung hatten den 47-Jährigen auf die Anklagebank des Tuttlinger Amtsgerichts gebracht. Der vorläufige Höhepunkt eines Streits zwischen zwei Nachbarsfamilien, der sich seit mehr als einem Jahr hinzieht. Der Angeklagte war am Dienstag ohne Anwalt erschienen und geständig – zumindest, was den Faustschlag gegen den Nachbarn angeht. „Das war ein Fehler von mir“, sagte er. Die ihm vorgeworfene Beleidigung und eine Bedrohung bestritt er vehement.

Vor rund drei Jahren zieht der 47-Jährige mit seiner Frau und den zwei Söhnen in ihr neues Haus ein. Seine Frau freundet sich mit der Nachbarin an, sie arbeiten beim selben Arbeitgeber, erzählen sich alles und helfen einander aus. Doch plötzlich ist Schluss damit – es kommt zum Bruch. Kein gemeinsames Kaffeetrinken, Geschenke oder Gefälligkeiten mehr. Stattdessen hagelt es Beschimpfungen und Anzeigen.

Aussagen gehen auseinander

Als die Nachbarin den neunjährigen Sohn des Angeklagten bei der Polizei anzeigt, weil der ihr den Mittelfinger gezeigt hat, ist das Maß für den 47-Jährigen voll. Der Angeklagte fährt wutentbrannt zum Haus der Nachbarn und klingelt. Er will die Nachbarin zur Rede stellen. Die Tür öffnet deren Ehemann. Den schreit der 47-Jährige an, wirft mit Beleidigungen um sich und verpasst ihm einen Schlag mit beiden Fäusten auf den Brustkorb. Der Nachbar gerät ins Taumeln, fällt nach hinten und schlägt sich den Kopf an einem Schrank an. Das steht am Dienstag zumindest in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Doch darüber, was genau an dem Tag passiert ist, gehen die Aussagen auseinander. „Wir wurden permanent gemobbt und angezeigt“, sagt der Angeklagte. Die Nachbarin habe ihn beim Arbeitsamt wegen Schwarzarbeit angeschwärzt, dem Arbeitgeber seiner Frau habe sie E-Mails geschickt, in denen sie behaupte, dass seine Frau ein Alkoholproblem habe. „So ging das die ganze Zeit weiter“, sagt der 47-Jährige. „Ich wollte gar keinen Streit, aber mit diesen Leuten kann man einfach nicht reden.“ Vor der Tür sei der Nachbar auf ihn zugekommen. „Ich habe mich bedroht gefühlt“, so der Angeklagte.

Sowohl der Geschädigte als auch dessen Frau schildern die Tat drastischer. „Er hat nicht aufgehört, meine Frau zu beleidigen“, sagte der 58-jährige Nachbar. Außerdem habe er sie bedroht, zu ihr gesagt, sie sei die Nächste. Von dem Schlag und dem Sturz habe er sich eine Beule am Kopf und blaue Flecken auf der Brust zugezogen – und drei Tage lang Schmerzen gehabt. „Meine Frau hat nach wie vor Angst“, so der Geschädigte. „Ich muss sie einschließen, wenn ich arbeiten gehe.“

Bei der Frage, wer bei dem mutmaßlichen Angriff auf wen zugegangen sei, verwickelte sich der 58-Jährige immer wieder in Widersprüche. „Ich bin ein bisschen aufgeregt“, sagte er und gestand schließlich ein, dass er selbst einen Schritt auf den Angreifer zu gemacht hatte. Auch seine Frau ermahnte der Richter: „Wenn Sie es nicht genau wissen, dann sagen Sie es und stellen nicht irgendwelche Behauptungen auf.“

So kam es zum Bruch

Sie erklärte schließlich, wie es zum Bruch der Freundschaft gekommen war. Sie habe der Familie geholfen, den Kindern den Eintritt ins Schwimmbad bezahlt und Bettwäsche geschenkt. Die habe ihr aber irgendwann erzählt, mit welchen Tricks sie Geld vom Amt bekäme. Daraufhin habe sie ihrer Freundin die Meinung gesagt. „Wir arbeiten uns die Knochen kaputt und unsere Steuergelder werden für solche Leute ausgegeben. Ich habe mit ihr gebrochen, dann ging die Schikane los“, sagte die 65-Jährige.

Die Familie wolle nun wegziehen. „Ich hoffe, dann kehrt endlich Ruhe ein“, so der Angeklagte.