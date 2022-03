9-Euro-Monatsticket: Noch fehlen dem Landratsamt Informationen dazu

Das 9-Euro-Monatsticket aus dem Energie- und Entlastungspaket des Bundes ist momentan noch in der Umsetzungsprüfung. Daher bittet der Verkehrsverbund Tuticket im Kreis Tuttlingen alle Kunden, von Nachfragen momentan abzusehen, bis Genaueres vorliegt.

Die Verkehrsverbünde in Deutschland erwarten in den kommenden Ta gen konkrete Informationen durch die Bundesregierung, wie die Einführung dieses neuen Tickets praktisch erfolgen soll. Dazu müssen zunächst die Rahmenbedingungen zwischen dem Bund und den Ländern und dann die konkrete Umsetzung abgestimmt werden.

Bereits heute sehen viele BürgerIinnen den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit seinen Tarifen als gute und kostengünstige Alternative zum eigenen Pkw. Durch die gestiegenen Kraftstoffpreise zeigte sich eine weitere sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Jahreskarten (AboCards) im KundenCenter von Tuticket.

Das befristete Angebot „9 Euro für eine Monatskarte beziehungsweise 27 Euro für ein Vierteljahr ÖPNV“ ist nochmal eine deutliche Vergünstigung und ein extrem verlockendes Angebot. Es ist davon auszugehen, dass eine durchaus relevante Anzahl von Autofahrern dieses Angebot nutzt und so entlastet wird. „Auf diese Weise können bisherige Nicht-ÖPNV-NutzerInnen das ÖPNV-Angebot kennenlernen und im besten Fall langfristig davon überzeugt werden“, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, werden die aktuellen Informationen über die Tuticket-Homepage www.tuticket.de sowie in dieser Zeitung veröffentlicht. „Doch auch ohne diese zeitlich befristete Aktion, stellt der ÖPNV auf Dau er eine echte wirtschaftliche und bequeme Alternative zum eigenen Auto dar“, so das Landratsamt. Der Preis-Vergleichsrechner unter www.tuticket.de/kostenvergleich zeige den doch oftmals überraschenden Preisunterschied zwischen Auto und klimafreundlichem ÖPNV und das damit verbundene Sparpotenzial auf.