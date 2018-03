897 Millionen Euro für Tuttlinger Finanzamt

897 Millionen Euro sind im vergangenen Jahr in die Kasse des Tuttlinger Finanzamts gespült worden. Das entspricht einem Anstieg von 5,4 Prozent im Vergleich zu 2016 – rund 46 Millionen Euro mehr. „Das lässt mich nachhaltig strahlen“, sagt der Tuttlinger Finanzamtschef Michael Schwegler.

In allen Bereichen ging es steil nach oben. Deutlicher Ausreißer ist lediglich die Körperschaftssteuer, die von 82 Millionen Euro (2016) auf 58 Millionen zurückgegangen ist (minus 29 Prozent). Als Körperschaftsteuer wird die Steuer auf das Einkommen von juristischen Personen bezeichnet. Dazu zählen beispielsweise Kapitalgesellschaften wie GmbH oder AG. Sie entspricht der Einkommensteuer der Bürger.

Schwegler verweist als mögliche Erklärung darauf, „dass uns 2017 ein großes Unternehmen verloren gegangen ist“. Der Betrieb im Landkreis Tuttlingen sei Teil eines internationalen Konzerns, der seinen Sitz verlegt habe. Damit ist die Zuständigkeit des Tuttlinger Finanzamtes weggefallen. Schwegler: „Von unseren anderen Firmen wissen wir nichts Gegenteiliges, als dass es ihnen gut geht.“

Gute Konjunktur ablesbar

Für die anhaltend gute Konjunktur im wirtschaftsstarken Kreis Tuttlingen sprechen diese Zahlen: Der größte Anteil am Steueraufkommen ist auf die Lohnsteuer zurückzuführen. Er lag im vergangenen Jahr bei 441 Millionen Euro. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr beträgt 31 Millionen Euro. „Beschäftigung ist ein großes, positives Thema im Kreis“, bilanziert Schwegler. Auch die Einkommenssteuer sei in diesem Zusammenhang zu sehen, die um 15 Millionen Euro angestiegen ist. Die Einnahmen durch Kirchensteuer sind nach einem Rückgang in 2016 wieder auf das Niveau von 2015 geklettert: auf knapp 31 Millionen Euro. „Es sieht so aus, als habe sich das stabilisiert und als stehe derzeit keine Austrittswelle an“, so der Finanzamtschef. Die übrigen relevanten Zahlen sind der Grafik auf dieser Seite zu entnehmen.

Mit einem allgemeinen Plus von 5,4 Prozent liegt das Finanzamt Tuttlingen deutlich über dem Bundesschnitt von 4,1 Prozent. „Das ist ein Wort für einen Landkreis mit 135 000 Einwohnern“, sagt Schwegler. Zum Vergleich: Im Kreis Freudenstadt – 116 000 Einwohner – betrug das Steueraufkommen 593 Millionen Euro. Im Schwarzwald-Baar-Kreis mit 210 000 Bürgern lag es bei rund 1,3 Milliarden Euro. Da stehe Tuttlingen mit seinen 897 Millionen Euro äußerst gut da. Amtsleiter Schwegler und sein Stellvertreter Jörg Jaggy loben zudem das „ruhige Arbeiten“, das in Tuttlingen möglich sei: „Wir haben ganz wenig mit aggressiven Beratungsmodellen zu tun.“ In der Regel seien Arbeitnehmer wie Unternehmer bereit, ihren Teil an Steuern zu bezahlen. Doch um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, wird der Eingangsbereich des Tuttlinger Finanzamtes voraussichtlich noch in diesem Jahr umgebaut. So, dass der Zugang zum Bürgerbüro getrennt ist von den Büros der Finanzbeamten. Zudem gibt es bereits jetzt Alarmierungsknöpfe in den Bereichen, wo der Kundenkontakt am Sensibelsten sei. Neben dem Bürgerbüro auch in der Abteilung Vollstreckung, um bei renitenten Kunden Verstärkung rufen zu können.

EDV-Umstellung bewerkstelligt

Das vergangene Jahr hat trotz der erfreulichen Bilanz „viel Kraft und Energie gekostet“, erklärt Schwegler. So stand eine Umstellung der EDV-Infrastruktur an. Diese wurde zentralisiert, um von allen Arbeitsplätzen Zugriff auf das System zu haben – sowohl in den Ämtern wie bei Telearbeitsplätzen zu Hause. Letzteres nutzen in Tuttlingen sieben Mitarbeiter. Ein Präsenztag pro Woche in der Behörde ist aber nach wie vor Pflicht. Auch das Scannen von Dokumenten wurde nach Karlsruhe verlegt. Sie werden per Transporter dorthin gebracht und den Mitarbeitern in Tuttlingen dann digital zur Verfügung gestellt. Einige Personalausfälle durch Ruhestand oder Schwangerschaft gab es zu verkraften, auch die Grippewelle hat zugeschlagen. Schwegler: „Vergangene Woche hatte sie ihren Höhepunkt erreicht. Der Krankenstand lag bei knapp 20 Prozent.“

Gute Aussichten für 2018

Die aktuellen Zahlen von Januar und Februar lassen übrigens einen weiteren Anstieg des Steueraufkommens erahnen. Das liegt bereits bei 120 Millionen Euro, knapp elf Prozent über Vorjahresniveau. Jörg Jaggy bremst aber: „Das kann sich noch anders entwickeln.“ Doch die eine Milliarde-Euro-Marke für den Jahreswert rückt zumindest in Sichtweite.

Info: Das Finanzamt in der Zeughausstraße 91 in Tuttlingen ist für das gesamte Kreisgebiet zuständig. 2017 wurden 47 900 Einkommenssteuerfälle bearbeitet (2016: 45 900 Fälle). 108 Stellen gibt es, die sich 120 bearbeitende Beamte aufteilen. Insgesamt umfasst der Personalstand 156 Mitarbeiter, darunter auch 20 Auszubildende und Reinigungspersonal.

Die Durchlaufzeit vom Eingang der Erklärung im Finanzamt bis zum Bescheiderlass beträgt 46 Tage. Im Landesdurchschnitt sind es 49 Tage. (iw)