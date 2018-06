81-jähriger Rentner betrogen

Von

SPAICHINGEN (sz) - Der Klinikausschuss wählte in seiner Sitzung am 20. März Dr. Dieter Radloff zum neuen Oberarzt der Frauenklinik Spaichingen. Der 52-jährige gebürtige Aachener war einer von drei Bewerbern um diesen Posten. Dr. Radloff, der 1982 seine Approbation als Arzt erhielt und 1998 in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe promovierte, hat sich in verschiedenen Kliniken bis hin zur Universitäts-Frauenklinik in Köln umfassende Kenntnisse, Fertigkeiten und operative Erfahrung in der Gynäkologie aneignen können.